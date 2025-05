Internet dobyla bizarná otázka: Dokáže 100 mužov poraziť gorilu? TOTO je konečný verdikt

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Používateľ @DreamChasnMike rozvíril na sociálnej sieti X bohatú diskusiu po tom, ako uviedol, že v prípade zápasu medzi stovkou chlapov a gorilou by mohli zástupcovia ľudskej rasy zvíťaziť. Príspevok doteraz nazbieral viac ako 200 miliónov zobrazení. Niektorí žartovali o tom, ako by reagovali, keby boli súčasťou tohto hypotetického snaženia, zatiaľ čo iní uviedli, že podľa nich by muži nemali proti tomuto zvieraťu veľkú šancu. „Ja a ďalší ideme bojovať s gorilou, ale máme na sebe obleky, aby sme mali ľahší pohreb,“ priznal jeden z nich. Portál Newsweek sa s touto otázkou obrátil na ChatGPT. Výsledok mnohých prekvapil.

1. Pochopenie sily gorily

Dospelý samec gorily striebornej váži 136 až 227 kilogramov a je neuveriteľne silný. Podľa odhadov je gorila štyri až deväťkrát silnejšia než trénovaný muž. Sila v hornej časti tela tohto zvieraťa je obrovská. V zajatí dokážu strhnúť malé stromy alebo ohnúť železné tyče. Okrem toho majú gorily hrubú kožu a hutné svaly, vďaka čomu je veľmi ťažké ich zraniť bez použitia zbraní. Sú zvyknuté na intenzívne fyzické konfrontácie s inými gorilami.

2. Muži: Predpoklady a koordinácia

Umelá inteligencia vzala do úvahy najmä fyzickú zdatnosť skupinky 100 mužov. Ak sú to nevycvičení civilisti, väčšina z nich by bola fyzicky slabšia a chýbali by im znalosti na koordináciu účinného útoku. Ak sú to vycvičení bojovníci alebo vojaci, ich schopnosť taktizovať a spolupracovať sa výrazne zlepšuje. Zohľadnila však aj prirodzené ľudské obmedzenia, ako napríklad, že muži by mali z gorily strach a aj keby nie, v súboji jeden na jedného sa sila muža nevyrovná sile gorily. „Sto nekoordinovaných ľudí sa môže stať skôr chaotickým davom než disciplinovanou silou,“ dodala umelá inteligencia.

3. Taktické úvahy

Výsledok súboja údajne závisí aj od prostredia, v ktorom by sa odohrával. Ak sa boj odohrával na širokom otvorenom poli, muži by mohli gorilu obkľúčiť. V lesnom alebo stiesnenom prostredí by sa zvýšila pohybová výhoda gorily. Umelá inteligencia tiež spomenula, že dôležitá je aj stratégia. „Ak by všetkých sto mužov zaútočilo súčasne, mohli by gorilu premôcť už len svojou masou,“ uviedla. Reálnejší scenár ale je, že prvých niekoľko mužov by bolo takmer určite zabitých alebo ťažko zranených. Gorila by mohla ľahko zmrzačiť niekoľko z nich, kým by sa vyčerpala. Okrem toho je tu aj obmedzenie pohyblivosti. „Niektorí muži by mohli pracovať na znehybnení zvieraťa, zatiaľ čo iní by sa ho mohli zmocniť zozadu alebo zhora,“ dodal ChatGPT. Napriek tomu ale závisí aj od počtu. Aj keby gorila dokázala rýchlo znehybniť desať až 20 ľudí, zostalo by ich viac ako 80. Dôležitá je drvivá hmotnosť a ak sa na gorilu fyzicky vrhne 50 mužov, aj ona by sa pod touto masou len ťažko pohla.

4. Potenciálne výsledky

Prvým scenárom je víťazstvo gorily. Ak sto mužov spanikári, rozptýli sa alebo sa nedokáže skoordinovať, gorila si ich môže vyberať po menších skupinách. Ak by prevládol strach, muži by sa rozišli. Gorila by tiež mohla zabiť niekoľko ľudí zopár švihmi alebo uhryznutiami. Druhý scenár hovorí o víťazstve pre mužov. Ak muži obkľúčia a zaútočia súčasne, pričom obetujú niekoľko jedincov, mohli by gorilu zadržať. Pri dostatočnom počte ľudí, ktorí ju chytia za ruky, nohy a hlavu, by sa nakoniec unavila. Po znehybnení by gorilu mohli poraziť, hoci by stále zúrivo vzdorovala až do posledného dychu.

Záverečný verdikt

Záverečný verdikt teda podľa umelej inteligencie znie, že stovka neozbrojených mužov by mohla poraziť jedného dospelého samca gorily, ale museli by rátať s mimoriadnymi stratami, pravdepodobne desiatky mŕtvych alebo ťažko zranených. Vyžadovalo by si to tiež neuveriteľnú koordináciu, odvahu a strategické obete. Navyše, bez dôkladného plánovania by gorila mohla veľmi ľahko zvíťaziť alebo spôsobiť obrovskú devastáciu skôr, ako by bola prekonaná. Zhrnutie: „Víťazstvo je možné len vďaka zdrvujúcej početnosti, obrovskej odvahe a obetavosti.“