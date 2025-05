Čína a Rusko budú používať drony veľkosti hmyzu na špehovanie Západu a páchanie nevystopovateľných vrážd, varuje bývalá futuristka technologického gigantu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / Abeie)

LONDÝN -Rusko a Čína by mohli používať maskovacie drony veľkosti hmyzu na páchanie nevystopovateľných vrážd, varuje bývalá futuristka z technologickej spoločnosti Google. Tracey Followsová, ktorá spolupracovala aj s predajcom Amazon a platformou Meta, varovala, že uvedená technológia by mohla dokonca prenášať smrteľné patogény a špehovať.

Predpoveď sa podobá epizóde Nenávisť národa tretej série britského televízneho seriálu Black Mirror. Sci-fi seriál z blízkej budúcnosti predstavoval svet, v ktorom by robotické včely na opeľovanie kvetov mohli byť unesené na páchanie vrážd. Autor knihy The Future of You povedal pre denník The Sun, že časom sa dá očakávať, že dron bude mať situačné povedomie, aby mohol vykonať útok samostatne bez človeka.

Veľkou otázkou je, aké je užitočné zaťaženie týchto dronov, čo sa vlastne dá k dronu pripevniť? V posledných štyroch alebo piatich rokoch sa čoraz častejšie píše o vírusoch a o tom, ako človek môže potenciálne pripojiť patogén k týmto druhom zbraní. Takže nielenže uvedené zariadenie môže niekoho osobne identifikovať, ale potom na neho môže zaútočiť napríklad vírusom. Followsová varovala, že by to mohlo otvoriť dvere nevyspytateľným krajinám, ako je Rusko, aby mohli útočiť na ciele bez toho, aby zanechali stopy.

Moskva bola neslávne obvinená z otravy bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa v anglickom meste Salisbury v roku 2018. Skirpal a jeho dcéra Julija prežili, ale miestna žena Dawn Sturgessová bola neúmyselne usmrtená, keď si na zápästia nastriekala niečo, čo považovala za parfum. Rusko na tom popiera akúkoľvek účasť. Skripaľ bol predtým v roku 2006 odsúdený za špionáž pre Britániu a uväznený na 13 rokov.

V budúcnosti by útoky dronov mohli tiež znemožniť identifikáciu páchateľa. Followsová, ktorá založila poradenskú službu Futuremade, povedala, že ak niekto dokáže tieto mikrozbrane zamaskovať a ak má technológiu, ktorá je taká pokročilá, že nepriateľská krajina nevie, čo sa stalo, nie je to ani možné presne vystopovať.

Naviac ak na dron niekto nasadí vírus, môže ísť o úplne nový patogén. Followsová pokračuje, že nikto sa nemusí dozvedieť, čo je to za vírus v krajine, keď napadol niekoho individuálne, pretože je autonómne zameraný a aktivovaný proti danej osobe.

Followsová, ktorú portál Global Gurus zaradil medzi 30 najlepších futuristov na svete, dodala, že si nemyslí, že sa treba obávať len Ruska a Číny. „Myslím si, že je to ktokoľvek, v ktorejkoľvek krajine, v ktoromkoľvek regióne, kto začína integrovať umelú inteligenciu do armády a do týchto smrtiacich zbraní,“ povedala. Technológia dronov naďalej napreduje alarmujúcim tempom, keďže rozmach umelej inteligencie nevykazuje žiadne známky spomalenia.