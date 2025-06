Tragédia na ruskej železnici: Zrútili sa mosty, vlak smerujúci do Moskvy sa vykoľajil! Hlásia najmenej 7 obetí

Ilustračné foto (Zdroj: Telegram/@mmtproc)

MOSKVA - V ruskej Brianskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou sa v sobotu neskoro večer zrútil most, čo viedlo k vykoľajeniu osobného vlaku. O život prišli najmenej siedmi ľudia, uviedol gubernátor oblasti Alexander Bogomaz. V nemocniciach skončilo 44 zo 69 zranených ľudí. Zranené boli aj tri deti, jedno ťažko. Podľa agentúry RIA Novosti je medzi mŕtvymi aj rušňovodič. Podľa úradov sa most zrútil v dôsledku zásahu zvonku.

Vykoľajený vlak smeroval z Moskvy do Klimova na západe krajiny, uviedli Moskovské železnice s tým, že most bol poškodený „v dôsledku nezákonného zásahu do dopravnej prevádzky“ o 22.44 h miestneho času. Podľa gubernátora Brianskej oblasti Alexandra Bogomaza sa most zrútil vo Vygoničskom okrese v okolí federálnej diaľnice. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie oznámilo, že na mieste pracovalo okolo 180 príslušníkov pohotovostných zložiek a hlavným cieľom bolo nájdenie a záchrana obetí.

„Robí sa všetko pre poskytnutie všetkej potrebnej pomoci pre obete,“ uviedol Bogomaz, podľa ktorého boli medzi hospitalizovanými zranenými dve deti, z nich jedno bolo vo vážnom stave. Ruský kanál Baza na sieti Telegram, ktorý často zverejňuje informácie od bezpečnostných zdrojov, bez dôkazov tvrdil, že podľa predbežných údajov bol most vyhodený do vzduchu. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť, pripomenul Reuters s tým, že Ukrajina sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrila. Ruskí predstavitelia neuviedli, kto alebo čo bolo zodpovedné za sobotňajšiu tragédiu, no v minulosti niektorí z nich obvinili proukrajinských sabotérov z útokov na železničnú infraštruktúru v krajine.

Fotografie z miesta, ktoré zverejnili vládne agentúry, ukazujú zničené osobné autá ležiace medzi sutinami zrúteného mosta. Ďalšie snímky zo sociálnych sietí boli zrejme vyhotovené z vozidiel, ktoré sa len tesne vyhli vjazdu na most pred jeho pádom, píše agentúra AP. Na fotografiách zo sociálnych sietí sú tiež vidieť cestujúci, ako sa snažia pomôcť ostatným dostať sa za tmy z poškodených vagónov.

Od začiatku vojny na Ukrajine, ktorú začala pred viac ako tromi rokmi Moskva svojou inváziou, sa krajiny cez hranice ostreľujú a útočia na seba dronmi. Z Ukrajiny mieria nálety práve do Brjanskej, Kurskej a Belgorodskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany na Telegrame uviedlo, že vyslalo na miesto nešťastia ďalšie jednotky hasičov a záchranárov. Celkovo sa na vyslobodzovacích prácach podieľa okolo 180 ľudí.

V Kurskej oblasti sa zrútil most, keď po ňom prechádzal nákladný vlak

V ruskej Kurskej oblasti sa zrútil most, keď po ňom prechádzal nákladný vlak. Uviedol to úradujúci gubernátor ruského regiónu hraničiaceho s Ukrajinou v aplikácii na zasielanie správ Telegram.Informuje agentúra Reuters. Podľa prvých informácií bol zranený jeden zo strojvodcov lokomotívy, uviedol gubernátor Alexander Chynštejn.

Niekoľko hodín predtým sa v susednej Brianskej oblasti zrútil most, čo viedlo k vykoľajeniu osobného vlaku. O život tam prišli najmenej siedmi ľudia a 30 osôb utrpelo zranenia, oznámili v noci na nedeľu miestni predstavitelia. Agentúra Reuters nemohla nezávisle potvrdiť, či incidenty v susedných regiónoch spolu súvisia. Oblasti na juhu Ruska sú vystavené častým útokom Ukrajiny počas vojny, ktorú Moskva pred viac ako tromi rokmi začalo rozsiahlou inváziou na územie susednej krajiny.