Nebezpečné exotické muchy zachytené na pražskom letisku: Môžu spôsobiť katastrofu v poľnohospodárstve!

(Zdroj: Getty Images)

Larvy exotických múch sa v dospelosti podobajú na naše muchy, no sú schopné zničiť až 80% úrody. Exotické muchy sa dajú ľahko zameniť za malé osy. Inšpektori preto včas zasiahli, aby sa v krajine nerozšírili, informovali tvnoviny.sk.

„Najčerstvejší záchyt vrtivky máme na bazalke z Thajska. Ďalších jedincov sme zachytili na mangu. To bol druh vrtivky, ktorý patrí medzi najnebezpečnejších škodcov,“ upresnila Markéta Macháčová, rastlinno-lekárska inšpektorka.

Záchytov na pražskom letisku neustále pribúda. Najčastejšie sa nebezpečný hmyz nachádza v zásielkach z juhovýchodnej Ázie, z Indie, ale aj z Číny. Všetky balíky boli odoslané do spaľovne. Podľa odborníkov, ak by čo i len jedna zásielka sa dostala ďalej z letiska, mohlo by to pre poľnohospodárov znamenať hotovú katastrofu.

"Rozšírenie by viedlo k tomu, že by vznikli neočakávané škody na produkcii zeleniny a ovocia. Ide o nepôvodné organizmy, takže tu nemajú prirodzených nepriateľov a prípravky na rastliny, ktoré sa bežne používajú proti našim škodcom, na nich nepôsobia,“ uviedol Michal Hnízdil, riaditeľ Sekcie osív, sadenia a zdravia rastlín v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárstva.

Napadnutie vrtivkou je v počiatkoch ťažko rozpoznateľné. Signalizujú ho až viditeľné poškodenia na plodoch.