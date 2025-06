Škandál u susedov: Školský výlet do Ruského domu v Prahe, exkurzia priamo do centra ruskej propagandy!

Exkurzia do Ruského domu v Prahe pobúrila stredočeskú hejtmanku (Zdroj: Facebook/Kurzy ruštiny)

Svoj názor vyjadrila stredočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) na sociálnej sieti X. „V čase, keď je Rusko bojujúcim agresorom, je takáto exkurzia absolútnym šialenstvom,“ uviedla. Riaditeľ školy Radomír Pecka pre ČTK povedal, že program sa mal týkať diela Alexandra Sergejeviča Puškina a bol určený pre študentov ruského jazyka. Akcia sa pripravovala narýchlo, celá záležitosť vedenie školy mrzí. Zámerom podľa riaditeľa rozhodne nebolo šíriť medzi študentmi ruskú propagandu.

Ruský dom v pražských Dejviciach prevádzkuje ruská štátna agentúra Rossotrudičestvo, na ktorú sa vzťahujú protiruské sankcie. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa jeho činnosť stala terčom kritiky a čelí výzvam na uzavretie. "S touto návštevou ako zriaďovatelia absolútne nesúhlasíme a dištancujeme sa od nej. V čase, keď je Rusko bojujúcim agresorom, demokracia, sloboda a ľudské práva sú hodnoty, ktoré Rusko absolútne pošliapava, považujem exkurziu strednej školy v Ruskom dome za absolútne šialenstvo," uviedla Pecková. Znalosť ruského jazyka a ruskej literatúry a reálií si podľa nej môžu študenti prehlbovať inde a úplne inak.

Návšteva sa podľa riaditeľa konala minulý týždeň a zúčastnilo sa jej do 20 študentov. Účasť bola dobrovoľná. "Kolegyňa, vyučujúca ruského jazyka, pripravila pre študentov ruštiny exkurziu za literatúrou do ruského kultúrneho strediska. My sme si nespresnili, o akú kultúrnu inštitúciu ide, bolo to pripravované pomerne narýchlo," uviedol riaditeľ Pecka. Až z médií sa dozvedel, že študenti pri akcii dostali aj ponuku študovať v Rusku.

Hejtmanka poukázala aj na fakt, že Stredočeský kraj na začiatku vojny vypovedal memorandá o spolupráci s Ruskom a Bieloruskom. Naopak má uzavreté memorandum o spolupráci s Kyjevskou oblasťou a podporuje ukrajinských študentov bohemistiky, ktorí študujú v Kyjeve. "Ukrajinu podporujeme celý čas. Preto mi toto pripadá absolútne neuveriteľné. Radi študentom ruského jazyka oznámime naše skúsenosti z pomoci nášmu partnerskému regiónu alebo zo záchranných misií, ktoré sme tomuto regiónu poskytovali, aby sme priviezli do bezpečia viac ako tisícku krajanov a ich blízkych, ktorí boli vo svojich domovoch ostreľovaní Ruskom," dodala.

Riaditeľ školy o incidente už hovoril s krajským radcom pre vzdelávanie Milanom Váchom (STAN) a chystá pre hejtmanku písomné vyjadrenie. Dodal, že záujem o štúdium ruštiny na ich gymnáziu klesá a na budúci rok už škola ruštinu ako jazyk ponúkať nebude.

V polovici apríla pred Ruským domom desiatky ľudí na podnet iniciatívy Hlas Ukrajiny protestovali proti šíreniu ruskej kultúry. Tieto inštitúcie podľa kritikov slúžia ako nástroje na šírenie ruskej propagandy a dezinformácií. Na postoj Česka k Ruskému domu sa nedávno v rozhovore pre list Izvestija sťažoval veľvyslanec Ruska v Prahe Alexander Zmejevskij. Podľa neho sa Ruský dom stal predmetom kampane, ktorej cieľom je zastrašiť jeho personál a stredisko z Česka vytlačiť.