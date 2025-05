Smrteľná nemocničná baktéria „žerie“ plastové implantáty: Vedci bijú na poplach

Pseudomonas aeruginosa (Zdroj: Getty Images / quantic69)

Potenciálne smrteľná nemocničná superbaktéria sa podľa najnovšej štúdie vedcov z Brunelovej univerzity v Londýne naučila rozkladať aj zdravotnícke plasty, uviedol portál Newsweek. Tie sa používajú v širokom spektre medicínskych pomôcok, od implantátov cez stehy až po obväzy. Pseudomonas aeruginosa, známa ako rezistentná infekcia vyskytujúca sa najmä v nemocničnom prostredí, je schopná požierať plasty ako jediný zdroj uhlíka. To jej umožňuje prežiť nielen v tele pacienta, ale aj na povrchoch v nemocničnom prostredí. Táto baktéria, ktorá spôsobuje infekcie krvi, pľúc a močových ciest, je častým pôvodcom infekcií spojených s katétrami a ventilátormi, teda s plastovým vybavením. Objav vedcov spochybňuje doterajšiu predstavu, že zdravotnícke plasty sú voči patogénom odolné. Vedci identifikovali enzým s názvom Pap1, ktorý pochádza zo vzorky z rany pacienta. V laboratórnych podmienkach tento enzým rozložil 78 % plastu známeho ako polykaprolaktón, materiálu, ktorý sa bežne používa v náplastiach či napríklad chirurgickej sieťovine.

Okrem toho baktéria využíva rozložené fragmenty plastu na tvorbu biofilmu, lepkavého slizu, ktorý zvyšuje jej odolnosť voči antibiotikám a sťažuje liečbu infekcií. Vedci sa obávajú, že podobný mechanizmus môžu využívať aj iné patogény a aj iné typy plastov ako PET či PUR môžu byť zraniteľné. Tieto plasty sa používajú napríklad pri výrobe kostných implantátov, prsníkových implantátov, katétrov či dentálnych pomôcok. Podľa profesora Ronana McCarthyho by tieto zistenia mali zmeniť náš pohľad na baktérie v nemocniciach. Plast už nie je len pasívny materiál. Pre niektoré patogény sa môže stať doslova potravou. „Baktérie s touto schopnosťou môžu v nemocniciach prežiť oveľa dlhšie. Zároveň to znamená, že akékoľvek plastové zdravotnícke pomôcky môžu byť náchylné na poškodenie baktériami,“ uviedol McCarthy. Do budúcna budú potrebné ďalšie výskumy, aby sa zistilo, koľko ďalších nebezpečných baktérií využíva podobné plast-rozkladajúce enzýmy a ako veľmi to zvyšuje ich schopnosť spôsobiť ťažko liečiteľné infekcie. Podľa vedcov možno bude potrebné prehodnotiť používané materiály v zdravotníctve a hľadať odolnejšie alternatívy.