VIDEO Šokujúci objav turistky v luxusnom hoteli na Bali: Obrátil by sa vám žalúdok!

Sophie natočila video, ktoré odhaľuje, čo všetko na Bali zažila. (Zdroj: Tiktok/sophiiemaryy/Topky)

DENPASAR/SYDNEY - Austrálska cestovateľka zažila to, čoho sa obávajú všetci turisti. Myslela si, že natrafila na ubytovanie v luxusnom hoteli za výhodnú sumu, no na mieste pochopila, že tu nie je niečo s kostolným poriadkom. Do budúcna si isto bude dávať na podobné ponuky väčší pozor.