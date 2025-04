Zamestnanec hotela našiel v izbe zvláštne zariadenie: FOTO Okamžite to odovzdajte polícii, varujú ľudia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BELEHRAD - Obyčajná hotelová izba sa pre jedného muža zo Srbska stala miestom záhadného objavu. Našiel v nej neznáme čierne zariadenie so SIM kartou, ktoré okamžite vyvolalo množstvo otázok. Mohlo ísť o sledovacie zariadenie alebo dokonca špionážnu plošticu?

Väčšina hotelových hostí očakáva v izbe bežné vybavenie ako uteráky, mydlo či šampón. Jeden muž však narazil na niečo úplne nečakané – tajomné čierne zariadenie so stopami lepidla. Pri bližšej prehliadke vo vnútri objavil SIM kartu s jasne viditeľným telefónnym číslom. Zmätený svojím nálezom sa rozhodol obrátiť na komunitu na Reddite. „Má niekto tušenie, čo to je?“ napísal v príspevku. „Vzhľadom na veľkosť a stopy po lepidle by som predpokladal, že ide o nejaké sledovacie zariadenie. Vo vnútri je MTS SIM karta s telefónnym číslom,“ dodal. Zároveň zverejnil fotografiu zariadenia.

Čoskoro sa v diskusii objavili rôzne teórie – kým niektorí tvrdili, že ide o neškodnú technológiu, iní mali podozrenie, že môže ísť o GPS lokátor alebo dokonca odpočúvacie zariadenie. Viacerí používatelia Redditu mu odporučili, aby zariadenie okamžite odniesol na políciu. Niektorí upozornili, že SIM karta by mohla obsahovať odtlačky prstov alebo údaje o číslach, na ktoré bola lokalizácia odosielaná. „Ide o GPS sledovacie zariadenie a potenciálnu špionážnu plošticu. Nedotýkajte sa toho a odneste to na políciu,“ napísal jeden z komentujúcich.

Neskôr muž odhalil, že nebol hosťom hotela, ale jeho zamestnancom. Po dôkladnejšom preverení sa ukázalo, že zariadenie pravdepodobne nebolo umiestnené na sledovanie hostí, ale mohlo patriť žiarlivej manželke jedného z návštevníkov, ktorá chcela mať prehľad o pohybe svojho muža. Napriek tomu tento nález vyvolal vážne otázky o súkromí a bezpečnosti v hotelových zariadeniach.