Žena (43) zaplatila vyše 500 eur za izbu s výhľadom na oceán: TRPKÉ sklamanie! Toto by rozzúrilo aj vás

Kim spolu so svojou priateľkou Louise Edlinovou pricestovali do Portugalska s očakávaním, že si užijú výhľad na oceán. Namiesto toho sa im však naskytol pohľad na dve nevýrazné obytné budovy. „Moja priateľka musela vyjsť na balkón a poriadne sa prehnúť cez zábradlie, aby videla aspoň kúsok oceánu,“ uviedla Kim, informuje denník New York Post. Kim, ktorá má zdravotné problémy s chrbticou, priznala, že kvôli svojim problémom s pohybom by si výhľad mohla vychutnať len s ťažkými akrobatickými manévrami, čo nebolo možné. Za izbu v letovisku Costa Da Caparica pritom zaplatili viac než 500 eur.

Hotel guest who paid extra to see the ocean appalled by ‘inner city’ view — staff told her to ‘lean over the balcony’ https://t.co/YBU7iYA03c pic.twitter.com/LIa2yTHVtb — New York Post (@nypost) April 11, 2025

Cestovná kancelária Loveholidays, cez ktorú si Kim a Louise rezervovali pobyt, uviedla, že izba mala výhľad na oceán, hoci ten si vyžadoval určitú akrobaciu, aby bol viditeľný. Kim na to reagovala, že na stránkach nebolo uvedené, že ide o bočný výhľad na oceán s nutnosťou pretiahnuť sa cez balkón, aby bol vôbec viditeľný. Po tomto sklamaní sa Kim rozhodla priplatiť za izbu s lepším výhľadom. „Táto izba rozhodne nevyzerala ako izba s výhľadom na oceán. Nebolo to to, čo som očakávala. Povedala som si, že v tej izbe nezostanem,“ dodala Kim.

Cestovná kancelária ponúkla čiastočnú náhradu a vrátila Kim sumu, ktorú zaplatila za vylepšenie izby. V oficiálnom vyjadrení spoločnosť vysvetlila, že každý hotel klasifikuje svoje izby inak a ako gesto dobrej vôle ponúkla refundáciu 30 eur za nadštandardný výhľad. Aj keď Kim ocenila ponúknutú náhradu, priznala, že jej dovolenku značne skazil aj spôsob, akým sa cestovná kancelária vysporiadala s jej sťažnosťou. „Bola to nočná mora, kým sa mi konečne podarilo spojiť s cestovnou kanceláriou. Pokazilo mi to celú dovolenku,“ uviedla a zároveň dodala: „Už nikdy nebudem nič rezervovať cez túto spoločnosť. Ostatným ľuďom by som odporučila sa im vyhnúť.“