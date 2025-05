Lekár je tento druh ovocia 3-krát denne: DÔVOD? Dajte na jeho radu a možno sa vám zmení život!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lekár do svojej stravy zaradil ďatle, drobné ovocie plné vlákniny, ktorá je na základe výskumov životne dôležitou živinou. Konzumujete jej však dostatok? Vláknina, ktorá sa nachádza iba v rastlinných potravinách, je dôležitá pre zdravie čriev a trávenie, čo je podľa vedcov dobré pre celkové zdravie, vrátane zdravia srdca a psychickej vyrovnanosti.

Doktor Khan, ktorý sa objavil aj v britskej televíznej relácii This Morning, vysvetlil, prečo sa rozhodol jesť tri datle denne. Podľa portálu The Mirror povedal, že datle nemajú negatívny vplyv na dlhodobú hladinu cukru v krvi, a to ani v prípade diabetikov. „Štúdie ukazujú, že datle nemajú vplyv na priemernú hladinu cukru v krvi ani na hladinu cukru nalačno. A v skutočnosti niektoré výskumy ukazujú, že datle môžu znížiť vašu priemernú hladinu cukru v krvi a dokonca znížiť cholesterol. Je to pravdepodobne pre ich vysoký obsah vlákniny. Tento vysoký obsah vlákniny ich robí vynikajúcimi aj pre zdravie vašich čriev,“ uviedol.

Prečo práve datle?

Expert podrobne opísal aj ďalšie zdravotné výhody, ktoré datle prinášajú. Patrí medzi ne aj to, že sú plné rastlinných antioxidantov a polyfenolov, ktoré podľa neho môžu pomôcť znížiť poškodenie buniek spôsobené škodlivými voľnými radikálmi, ktoré sa spájajú s ochoreniami, ako autoimunitné poruchy, kardiovaskulárne ochorenia a dokonca aj niektoré druhy rakoviny.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že antioxidačné účinky datlí môžu dokonca zlepšiť zdravie mozgu znížením zápalu, ktorý sa spája s ochoreniami, ako je Alzheimerova choroba, vysvetlil doktor Khan, ale uviedol, že na podporu tohto tvrdenia treba ďalší výskum. „Takže ak hľadáte alternatívu k sladkej pochúťke z rafinovaného cukru, s datlami neurobíte chybu. Ak chcete tie najlepšie datle na svete, vybral by som si palestínske datle, ktoré sú presne také a verte mi, že chutia úžasne,“ zverejnil svoje odporúčanie. Britská zdravotná poisťovňa uvádza, že medzi zdravotné výhody stravy bohatej na vlákninu patrí predchádzanie zápche, lepšie zdravie čriev a celého tráviaceho systému, znížené riziko kardiovaskulárnych ochorení, lepšia kontrola hladiny cukru v krvi či lepšia regulácia hmotnosti.