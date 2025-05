Pár si kúpil dom zo 16. storočia: Pri renovácii spadli na zadok! Čudné kosti v stene a čo nasledovalo...

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Snúbenci si pôvodne mysleli, že budú po kúpe domu z 80. rokov 16. storočia vo februári 2023 za 311 000 libier (cca 364 500 eur) potrebovať len nejaké nové koberce a farby, ale potom zistili, že si renovácia vyžiada oveľa viac práce. „Na stenách rástla ružová pleseň. Páchlo to poriadne zatuchlinou," uviedla podľa denníka Mirror Emmie. Najprv dúfali, že ju dajú odstrániť profesionálom, ale keď boli informovaní, že by ich to stálo 17-tisíc libier (cca 20-tisíc eur), radšej sa do toho pustili sami. A potom prišlo prekvapenie. „Odstraňovali sme omietku a keď som bola pri vchode, niečo zrazu vyskočilo zo steny. Bola to očividne kosť. Bola som naozaj vydesená. Čo urobíte, keď nájdete kosť v stene? Potom sme objavili asi štyri ďalšie v exteriéri. Najprv sme sa obávali, že nájdeme celé telo," uviedla Emmie, spolumajiteľka firmy s domácimi potrebami z Barrowfordu v grófstve Lancashire.

Hoci ich prvotná skúsenosť šokovala, chceli zistiť pôvod celej strašidelnej záhady. Navyše okrem kostí zo steny vybrali aj tajomnú zelenú fľaštičku naplnenú popolom a bylinkami. „Našli sme článok o mágii v Kendale a čítali sme, že naozaj kedysi verili v čarodejnice. Zvykli dávať do stien kosti a bylinky, aby odohnali zlo. Verili, že ich to ochráni. Našli sme kosti takmer v každej miestnosti. Jedna na mňa doslova vyskočila a myslím si, že jedna je ľudský prst,“ ozrejmila Emmie to, čo nakoniec zistili, a to stále nebolo všetko. Po preskúmaní histórie ich domu sa tiež dopátrali k tomu, že vo vedľajšom dome žil vrah James Hargreaves, ktorý bol odsúdený za napadnutie svojej gazdinej a následné zastrelenie mladého advokáta, ktorý mu doručil súdny príkaz.

Pár už dokončil väčšinu prác na nehnuteľnosti a zostávajú mu už len vymaľovať dve izby a dve kúpeľne. Emmie odhaduje, že doteraz minuli 10 až 15-tisíc libier (cca 11 700 eur až 17 600 eur) a snaží sa svoju nehnuteľnosť, ktorá ich zaujala kvôli svojmu charakteru a výnimočnosti, obnovovať s citom k histórii. „Keby sme si najali profesionálov, stálo by nás to 50 000 až 60 000 libier (58 600 až 70 300 eur," povedala s tým, že niektoré nájdené kosti vrátia späť na pôvodné miesto a zvyšné poskytnú na vystavenie. Zdá sa, že jediná z nich bola ľudská a ostatné pochádzali zo zvierat.