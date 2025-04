Proroctvo pápežov DESÍ: Naozaj nás čaká voľba posledného pontifika a potom KONIEC sveta?

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

Pápež František zomrel v pondelok ráno po mozgovej príhode, ktorá viedla ku kóme a napokon k nevratnému zlyhaniu krvného obehu, oznámil Vatikán. Výber katolíckych cirkevných lídrov teraz bude hlasovať o tom, kto sa stane jeho nástupcom, no podľa denníka New York Post niektorí tvrdia, že už vedia, kto to bude.

Meno nového pápeža sa dozvieme čoskoro

„Proroctvo pápežov“ je kniha obsahujúca sériu kryptických fráz v latinčine, ktoré boli interpretované ako opis časového nasledovania jednotlivých pontifikov, počnúc Celestínom II. v roku 1143 a končiac „Petrom Rímskym“ v roku 2027. Michel de Nostredame, francúzsky astrológ a veštec zo 16. storočia známy ako Nostradamus, mal tiež údajne predpovedať, že moc prevezme „Peter Rímsky“. To vzbudilo rozruch u veriacich, najmä keď sa ukázalo, že z deviatich horúcich kandidátov na nástupcu pápeža Františka majú podľa agentúry Reuters traja meno Peter.

Nového pápeža zvolí konkláve, ktoré bude tvoriť 120 kardinálov z celkového počtu 138, ktorí majú menej ako 80 rokov a zhromaždia sa vo Vatikáne, aby vybrali jeho nástupcu. Budú sa konať štyri kolá hlasovania denne, až kým nebude zvolený nový pápež. Po 30 kolách budú povolení len dvaja kandidáti. Ten, kto získa dvojtretinovú väčšinu, sa stane novým pontifikom. Hlasovanie sa musí začať do 20 dní od úmrtia pápeža a môže trvať tak dlho, ako je potrebné, no zvyčajne trvá asi týždeň. Voľba novej hlavy katolíckej cirkvi by sa mohla začať medzi 5. až 10. májom. Vatikánske pravidlá stanovujú, že konkláve sa začína 15. až 20. dňom po úmrtí pápeža. Umožňujú ale aj skorší začiatok, ak sa kardináli - volitelia do Vatikánu dostavia pred uvedenou lehotou.

Druhý príchod Krista

Okrem samotného výberu pápeža je najdesivejším tvrdením z proroctva predpoveď posledného súdu, druhého príchodu Krista, keď všetci ľudia, živí aj mŕtvi, spoznajú svoj večný osud, a ten má nastať už čoskoro. Aj keď viaceré náboženstvá majú vlastné teórie o konci sveta, niektorí kresťania veria, že ten ich je blízko, keďže „Proroctvo pápežov“ končí „Petrom Rímskym“ v roku 2027. Mnohí veriaci to považujú za znak blížiaceho sa konca dejín.

Autorstvo „Proroctva pápežov“ sa pripisuje svätému Malachiášovi, ktorý po zjavení v 12. storočí napísal 112 krátkych, záhadných opisov o postupnosti pápežov, hoci mnohí odborníci sa domnievajú, že text napísal v nádeji, že sám získa najvyššiu funkciu. Podľa posledného záznamu o „Petrovi Rímskom“ má „posledný pápež“ vládnuť cirkvi počas veľkých nepokojov, ktoré vyvrcholia zničením Ríma a koncom pápežstva. „Počas posledného prenasledovania Svätej rímskej cirkvi bude vládnuť Peter Rímsky, ktorý bude pásť svoje stádo uprostred mnohých súžení. Potom bude sedemkopcové mesto (pozn. red. Rím oklopuje sedem pahorkov) zničené a hrozný Sudca bude súdiť ľudí. Koniec,“ uvádza posledný zápis.

Je proroctvo iba falzifikát?

Opisy pápežov sú veľmi presné až do roku 1590, čo „náhodou“ zodpovedá roku, kedy bol rukopis vo Vatikáne objavený. Od toho času sú formulácie oveľa nejasnejšie a otvorené interpretáciám, čo vedie k špekuláciám o skutočnom autorovi a hodnovernosti proroctva. Niektorí tvrdia, že text bol v istom bode sfalšovaný a neskoršie predpovede sú príliš zahmlené.