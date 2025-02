Žena našla pod podlahou domu čudnú knihu: VIDEO Keď ju otvorila, zamrazilo ju! Vyvoláte démona, varujú ľudia

(Zdroj: TikTok/haunted_amelia)

„Nemôžem uveriť tomu, čo som našla,“ uviedla Amelia v popise strašidelného videa, ktoré má na TikToku viac ako deväť miliónov pozretí. Britka v ňom vysvetľuje, že si všimla, že jedna z podlahových dosiek v jej 250-ročnom dome je uvoľnená a vydáva zvuk, keď po nej kráča. Keď pod ňu nahliadla, aby zistila, kde ju môže pribiť, zbadala unikátne predmety vyčnievajúce z hliny. Jedným z nich bola minca Edwarda VII. z roku 1904. Ide síce o úžasný, ale pomerne bežný cent, ktorý bol razený počas vlády tohto britského panovníka v rokoch 1901 až 1910. Potom si všimla zvláštny obdĺžnikový predmet zakliesnený pod niekoľkými staršími podlahovými doskami. Na záberoch je vidieť, ako ho žena vyslobodzuje. Po dlhšom oprašovaní a ťahaní sa jej nakoniec podarí špinavý predmet uvoľniť a zistí, že ide o ozdobnú knihu s pevnými, zlatými stránkami. „Ako dlho si myslíte, že tam bola?“ zamyslela sa Amelia. „Určite je to kniha, ale nie sú to obyčajné stránky, sú naozaj hrubé.“

#found #discovery #hiddentreasure #victorian #history #entertainment #story ♬ original sound - haunted_amelia @haunted_amelia I can’t believe what I found this hidden under the floor boards! I found other things like old nails and old paper. I’m tempted to look and see if I can find anything else! I’m left with a lot of questions like why was this hidden there in the first place? For those who are worried, I DID wear a mask when I did this. But the dust was getting in my eyes which wasn’t fun. #oldhouse

Obsah strašidelného zväzku sa spočiatku zdal byť celkom neškodný a tvorila ho zbierka starých portrétov. Čím hlbšie sa však do knihy zahĺbila, tým viac naberali okolnosti na tajomnosti. „Všimla som si niečo, čo mi pripomínalo veľmi podobnú fotografiu môjho domu,“ povedala a ukazovala príslušné stránky. „Zvyšok albumu je plný fotografií prázdnych izieb, ktoré pôsobia znepokojujúco.“ Na všetkých fotografiách sa objavil tmavý tieň a vyzerá to tak, že príbeh, ktorý sa skrýva za týmto znepokojujúcim kompendiom fotografií, je nejasný. Niektorí používatelia TikToku však žartovali, že by bolo najlepšie, keby to nechala tak, aby nechtiac nevzkriesila nejakú zlomyseľnú entitu. „Vložte to späť,“ prikázal jej jeden z divákov, zatiaľ čo druhý tvrdil, že takto sa začína väčšina hororov.

Iní komentujúci prirovnali objav k Nekronomikonu zo série Evil Dead a ku grimoáru, čiže k príručke mága na vyvolávanie démonov a duchov mŕtvych. Niektorí skeptici mali pocit, že fotoalbum nie je až taký zlovestný, pričom jeden z nich poznamenal: „Nič sa tam nedeje. Je to historická poštová kniha, mám jednu s neuveriteľnými dátumami a fotografiami.“ Ďalší napísal: „Mohlo by tam byť zobrazené, ako stavali dom alebo ako ho odkúpili. Vyzerá to ako nejaký rodinný príbeh. Veľmi zaujímavý nález.“ Medzitým ďalší z divákov špekuloval: „Keď ste to rozbalili, vyzerá to, ako keby bol dom postavený na popole, zhorel a bol znovu postavený.“ V každom prípade Amelia povedala, že sľubuje, že bude hľadať aj ďalšie skryté predmety. „Nemôžem si pomôcť, ale myslím na to, čo všetko je ešte pochované pod podlahovými doskami,“ doplnila.