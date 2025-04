Pohrebný manažér opísal DESIVÉ zážitky z márnice: Mŕtvych sa nebojím, z TOHTO mám ale skutočný strach!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Pohrebný manažér Jacob Walsh z East Riding of Yorkshire sa podelil o svoje skúsenosti s nadprirodzenými javmi, ktoré zažil na pracovisku. Hoci mnohí očakávajú, že v jeho profesii môže prísť do styku s duchmi, on sám tvrdí, že ho tieto zážitky nevyľakali. Walsh sa zamýšľa nad tým, čo môžu tieto duchovné prítomnosti znamenať a zdôrazňuje, že v práci vždy zachováva úctu a rešpekt voči zosnulým.

Keby existovalo povolanie, pri ktorom by sme očakávali stretnutie s duchmi, určite by to bol pohrebný manažér. Podľa jedného muža z tejto profesie to však nebolo celkom tak. Pohrebný manažér Jacob Walsh, ktorý pôsobí v Goole v East Riding of Yorkshire, sa na TikToku podelil o svoje skúsenosti s paranormálnymi javmi na pracovisku. „Videl som duchov? Zažil som to?“ pýtal sa rečnícky vo videu. „Cítil som nejakú prítomnosť – zvyčajne v márnici, čo je úplne pochopiteľné, pretože je to miesto, kde odpočívajú ľudia, o ktorých sa starám.“ Jacob priznal, že spočiatku pripisoval svoje desivé zážitky tomu, že pracuje neskoro do noci. Ale časom sa stalo čoraz viac vecí, ktoré ho prinútili zamyslieť sa. „Určite som cítil, ako ma niekto pohladil po chrbte,“ priznal. „Alebo sa stali čudné veci, ktoré jednoducho neviem vysvetliť. Ale ako vždy hovorím, nebojte sa mŕtvych – živí sú tí, ktorí vám môžu ublížiť.“

Prečo by ho však duch mohol poklepať po ramene? Jacob vysvetlil svoj názor: „Myslím si, že to znamená uistenie, že robím správnu vec, a to je to, na čom záleží. S telami, o ktoré sa staráme, vždy hovoríme, prajeme im dobré ráno a každú noc im hovorím dobrú noc.“ Dodáva, že aj keď robí osobnú starostlivosť, napríklad holí zosnulých pánov, vždy im hovorí, čo robí, z úcty k nim. „Ak nás sledujú, je to v poriadku. Jednoducho nevieme, čo je na druhom svete, a nie som tu, aby som vám povedal, čo tam je alebo nie je,“ uviedol. Jeho video vyvolalo množstvo reakcií. Viacerí sa podelili o svoje stretnutia s duchmi. Medzi divákmi však boli aj iní pohrební manažéri, ktorí mali podobnú skúsenosť ako Jacob.

„V skorých ranných hodinách som počul kroky v našej márnici,“ uviedol jeden z nich. „Keď som pracoval sám v rôznych pobočkách našich pohrebných služieb, určite som počul kroky na poschodí. Nikdy som sa ale nebál,“ pridal sa druhý. „Môj otec zomrel minulú sobotu a prišla som k mame, pretože ma aj so sestrou potrebovali. Cítila som prítomnosť môjho otca, toto bola moja prvá skúsenosť s tým. Zomrel náhle, takže to bolo šokujúce,“ uviedla iná komentujúca. „Mojej mame vybuchla žiarovku v pohrebnej miestnosti, a keď pohrebný manažér vstal, aby ju vymenil, znova sa rozsvietila. Povedal, že je to zvláštne. Ja však vravím, že moja mama bola médiom a poslala mi aspoň takto správy,“ dodala štvrtá.