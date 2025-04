Britský vedec tvrdí, že našiel hrob Ježiša Krista: Miesto, z ktorého vám padne sánka!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Britský antropológ prišiel so šokujúcim tvrdením, že našiel hrobku Ježiša Krista v tajnej komore pod Veľkou pyramídou v egyptskej Gíze. Podľa neho sa Kristova hrobka nachádza vedľa Archy zmluvy v skrytej jaskyni, ktorá je uzavretá obrovským kamenným blokom. Archa zmluvy je posvätná drevená truhlica pokrytá zlatom, ktorá sa objavuje v knihách kresťanstva a judaizmu. Podľa tradície v nej bolo uložené Desatoro prikázaní, ktoré Boh odovzdal Mojžišovi.

Výskumník, doktor Paul Warner, sa podľa denníka The Sun zameral na konkrétny tunel pod veľkolepou egyptskou pyramídou (nazývanou aj Chufeovou či Cheopsovou), označeným ako južná chodba a tvrdí, že odhalil umelo vytvorené štruktúry za posledným kamenným blokom tunela, čo podľa neho naznačuje, že sa tam niečo skrýva. Všetko má byť údajne podložené fotografiami a videozáznamom z najhlbšej a najodľahlejšej časti pôvodnej štruktúry pyramídy, ktorá je vytesaná priamo do podložnej skaly.

Warner sa tejto teórii venuje už desať rokov a hlása, že ju má podloženú terénnym výskumom v Egypte a skenmi pyramídy. Lokalitu pod Veľkou pyramídou pôvodne identifikoval tak, že porovnal náboženské texty troch náboženstiev (judaizmu, kresťanstva a islamu) a následne komparoval indície zo svätých kníh so starovekými zápismi na hlinených tabuľkách z Mezopotámie. Nakoniec dospel k záveru, že rôzne miesta spomínané v knihách, ako Sinajský vrch, Hora Izraela, Olivová hora, Sion či Hora svetla, v skutočnosti všetky odkazujú na Veľkú pyramídu. Warner ďalej verí, že práve na mieste Veľkej pyramídy predniesol Ježiš svoju „Kázeň na vrchu“. Warner so svojím objavom dúfa, že by mohol mať dokonca potenciál priniesť mier na Blízkom východe a vyzýva preto na odstránenie posledného kamenného bloku na konci južného tunela, aby sa odhalilo, čo sa nachádza za ním.

Warnerov projekt sa však nezaobišiel bez kontroverzií. Dostal sa do sporu s egyptským úradom pre pamiatky. Britský vedec otvorene obvinil Zahiho Hawassa, bývalého egyptského ministra pre cestovný ruch a pamiatky, ktorého označil za „prekážku pokroku“. Warner uviedol, že jeho projekt má podporu tých najvyšších autorít v Egypte, no zároveň čelí prudkému odporu zo strany starej gardy.