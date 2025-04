Žena sa zdôverila so šokujúcim príbehom: Jej matka a manžel spolu spávajú! A potom prišla oveľa TVRDŠIA rana

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zronená tehotná žena prehovorila na sociálnej sieti Reddit o momente, kedy sa jej obrátil život naruby, a o zničujúcej rodinnej dráme, ktorá nasledovala. Odhalila totiž, že jej manžel ju podvádzal s jej vlastnou matkou. Aby toho nebolo málo, aféra trvala neuveriteľných 22 rokov, teda počas celého ich manželstva. A ako keby ani to nestačilo, dozvedela sa ešte aj to, že niektorí z jej súrodencov sú v skutočnosti biologické deti jej manžela. Táto šokujúca pravda jej zničila nielen manželstvo, ale aj vzťah s matkou a dôveru v celú rodinu. Žena v siedmom mesiaci tehotenstva priznala, že sa cíti zradená, ponížená a úplne zlomená. „Bola to moja mama. Moja opora. A celý ten čas žila dvojitý život priamo predo mnou,“ napísala.

Podľa britského spravodajského portálu The Mirror jej príspevok rýchlo zaujal tisíce ľudí, ktorí ju v komentároch podporujú a vyjadrujú jej obrovský súcit s tým, čím si musí prechádzať. „Mám 40 rokov. Moji rodičia, otec (63) a mama (60), sú manželmi už 43 rokov. Mám šesť súrodencov. S mojím manželom (39) sme spolu od pätnástich rokov,“ objasnila pozadie svojho príbehu. Z jej slov vyplýva, že rodina bola navonok dlhé roky pevná a súdržná a nikdy by jej nenapadlo, že za touto fasádou sa skrýva takáto otrasná zrada.

Ďalšie hororové slová

„Otehotnela som v sedemnástich a nasťahovali sme sa k mojim rodičom. Porodila som dcéru, ktorá má teraz 22 rokov. Vzali sme sa, keď sme mali 18. Krátko po našej svadbe zomrel môj starý otec z otcovej strany a nechal otcovi svoj dom. Moji starí rodičia si po odchode do dôchodku postavili dom vedľa mojich rodičov. Rodičia nám dovolili bývať v tom dome a povedali, že bude patriť mne ako dedičstvo. Mne a môjmu manželovi to úplne vyhovovalo. Neskôr sme mali ešte dnes 20-ročné, 14-ročné a 5-ročné dieťa a teraz som v siedmom mesiaci tehotenstva s naším posledným dieťaťom – chlapcom, ktorý sa má narodiť v apríli,“ napísala zronená žena.

„Myslela som si, že máme dobré manželstvo, mali sme intímny styk viac než dvakrát týždenne, chodili sme na rande, kupovali si darčeky, nehádali sme sa. Celý môj svet sa rozpadol na Silvestra, keď som sa vrátila skôr z výletu s kamarátkami. Vošla som do spálne a prichytila som moju mamu pri sexe s mojím manželom. Mama na mňa zrevala, aby som vypadla z 'ich' spálne, čo ma ešte viac zaskočilo,“ zdôverila sa ďalej. Keď svojho manžela konfrontovala, priznanie bolo ešte šokujúcejšie. Nešlo o jednorazovú neveru, ale o dlhodobý vzťah. „Povedal mi pravdu. Mama ho zviedla, keď sme mali 18 a bývali u mojich rodičov. Mali nechránený sex aspoň raz mesačne, čo je dlhšie, než sme boli manželmi,“ dodala s dôvetkom: „Keď som si to prepočítala, zhrozila som sa, podľa časovej osi mohli byť moji bratia-dvojčatá a najmladší brat vlastne jeho deti.“

Väčšina rodiny je na jej strane

Na neveru upozornila aj otca. „Prinútila som svojho manžela, aby sa priznal, a môj otec bol zdrvený. On a mama boli frajeri od strednej. Netreba hovoriť, že sme počuli moju mamu kričať z ich domu, keď ju otec konfrontoval,“ no týmto sa opis udalostí nekončí. Žena prezradila, že usporiadala oslavu v dome svojej sestry a využila rodinné stretnutie ako príležitosť povedať všetkým o vzťahu svojho manžela s matkou. „Na oslave som požiadala svoju 22-ročnú dcéru, aby vzala všetky deti do suterénu a pustila im film, takže s nami zostali len dospelé deti a súrodenci, a tým som presne povedala, čo urobili,“ vysvetlila.

„Väčšina rodiny je na mojej strane, okrem mojich troch najmladších súrodencov, mojej 38-ročnej sestry a celej mužovej rodiny. Všetci tvrdia, že som k***a za to, že som to takto verejne odhalila. Moja mama bola odvtedy prepustená z pozície detskej pastorky a tvrdí, že som jej zničila reputáciu aj život. Teraz je to už viac ako mesiac od celej veci a stále som extrémne zatrpknutá a nahnevaná na moju matku, najmä kvôli jej pokrytectvu, keď ma nazývala štetkou a hanila moju rodinu, hoci sama spravila niečo oveľa horšie. A svojho muža teraz úprimne nenávidím celým srdcom, keďže spával s mojou matkou aj so mnou, niekedy dokonca hneď po sebe. Moju matku oplodnil menej ako týždeň po tom, ako oplodnil mňa. A kým ja som si naivne myslela, aké je to milé, že zažívame tehotenstvo naraz, ona čakala polovičných súrodencov mojich detí. Zničil všetku dôveru, ktorú som mala v mužov a vernosť, napísala na záver svojho neuveriteľného príbehu, zatiaľ čo čaká na rozvod.