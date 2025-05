Penisy na tapisérii dostali aj Slovákov: FOTO Uťahujú si z politikov a na tomto sa zhodli!

Máte aj vy zmysel pre humor? (Zdroj: profimedia.sk/Zomri Official)

BRATISLAVA - Inflácia stúpa, výdavky domácnosti rastú a je oveľa ťažšie nájsť si dôvod na úsmev. Každopádne to vyzerá, že niektorí Slováci stále majú zmysel pre humor a spor dvoch vedcov z Veľkej Británie o to, koľko penisov je vyšitých na vzácnej tapisérii z 15. storočia, podnietil v komentároch ich tvorivosť. Ako inak, nezabudli si pri tom robiť srandu z politikov, ale zhodli sa aj na tom, že ak by toto bol najväčší problém na Slovensku, tak by to bola vlastne výhra.

Viaceré portály zverejnili článok o neobvyklom spore, ktorý sa rozhorel medzi dvoma britskými historikmi kvôli slávnej tapisérii z francúzskeho Bayeux. Nevedia sa jednoducho zhodnúť na tom, koľko penisov je na nej vyšitých, napísal britský The Guardian. Otázky vyvoláva postava bežiaceho muža. Čo to asi tak môže mať medzi nohami?

Pred niekoľkými rokmi profesor medievalistiky z Oxfordskej univerzity George Garnett vyvolal senzáciu, keď oznámil, že na tapisérii zobrazujúcej ovládnutie Anglicka normanským vojvodom Viliamom Dobyvateľom napočítal 93 penisov. Podľa neho ich 88 patrí koňom, zvyšných päť ľudským postavám. Teraz ale jeho záver spochybnil Christopher Monk, ktorý sa zaoberá kultúrou, textami a každodenným životom stredovekého Anglicka. Tvrdí, že na tapisérii objavil ďalší mužský pohlavný úd, a že ich na nej teda je 94.

A čo na tento spor Slováci?

Táto téma zaujala aj slovenskú satirickú facebookovú stránku Zomri a potom, čo na ňu upozornila svojím postom, sa dalo očakávať, že užívatelia prídu so zaujímavými komentármi. A tak sa aj stalo. Ako sa dalo čakať, nechýbali prirovnania k politikom a robenie si srandy na ich účet. Zároveň však rezonovalo aj poukázanie na to, že hoci ide o vtip, ak by len toto boli najhoršie problémy našej krajiny, tak by sme sa na tom boli ešte dobre.

Jedným z komentujúcich bol aj Emil, ktorý napísal: "Presne to viem 150 ich je...či počkať to je iné vlastne," a nebol sám, ktorému hneď napadla súvislosť s počtom poslancov v parlamente či vládnymi predstaviteľmi. "Tiež ma to trápi, dokonca som v noci nemohla zaspať, čo som to prepočítavala. V práci nám kvôli tomu ponúkli dva dni voľna, lebo všetci chodili ako bez duše. Tá neistota je hrozná," dodala k príspevku Eva.

Spolu s ňou sa ale našlo aj množstvo ďalších diskutujúcich, ktorí sa vyjadrili, že hoci obsah toho článku je pre Slovákov iba dôvodom na úsmev a uťahovanie si, tak vlastne by chceli, aby toto boli najzásadnejšie problémy našej krajiny.

