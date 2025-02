Muž (50) podviedol manželku s o 30 rokov mladšou ženou: Z toho, ako sa spoznali, vám zdvihne žalúdok!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V príspevku na internetovom fóre Mumsnet žena vysvetlila, že podozrievať začala, keď sa manžel začal správať zvláštne – bol tichý a stratil záujem o intímny život. Všetko vyvrcholilo, keď jej manžel oznámil pravdu: „Včera večer mi povedal, že mi musí niečo povedať. Priznal sa, že sa stretol s 20-ročnou ženou, opili sa a skončili spolu v jej hotelovej izbe.“ Podľa jej slov bola táto žena kedysi jeho zverenkyňou v športovom klube, kde ju trénoval už ako malé dievča. Tréningy síce neskôr skončili, ale manžel s ňou udržiaval kontakt, najskôr cez jej rodičov a neskôr priamo s ňou.

Prednedávnom sa mladá žena vrátila do ich mesta, zúčastnila sa oslavy manželových 50. narodenín a na Nový rok sa ich kontakt obnovil. „Som úplne zničená,“ píše. „Je mladšia ako jedna z našich dcér! Neviem, ako to zvládnem. Naše manželstvo je určite na konci, ale ako sa cez to prenesiem?“ Napokon dodala, že pri manželovom priznaní mu nedokázala položiť všetky otázky, ktoré mala na srdci, pretože ju úplne premohli emócie.

Používatelia fóra sa do manžela ostro pustili. Jeden z komentujúcich napísal: „Váš manžel je odporný a hrubý. Toto by pre mňa znamenalo okamžitý koniec manželstva.“ Ďalší pridal praktickú radu: „Nemusíte teraz urobiť nič. Doprajte si čas, kým to celé spracujete. Nikdy sa cez toto celkom neprenesiete, ale žiadne rozhodnutie netreba robiť v afekte.“ Žena zatiaľ neoznámila, aké kroky plánuje podniknúť, no jej príbeh zdôrazňuje, aké bolestivé a komplikované môžu byť zrady v dlhoročných vzťahoch.