Dámy, chcete dosiahnuť intenzívnejší orgazmus? Odborníci vedia, ako na to: Začnite s TÝMITO cvikmi!

Orgazmus nie je len príjemným zakončením intímneho zážitku, ale aj nástrojom, ktorý posilňuje naše zdravie. Podľa odborníkov stimuluje uvoľňovanie „dobrých“ hormónov ako dopamín a oxytocín, ktoré prehlbujú puto medzi partnermi a zlepšujú náladu. No ako zabezpečiť, aby sme z neho mali maximum? Odpoveď môže tkvieť v sile panvového dna. „Keďže orgazmus je veľká mimovoľná kontrakcia panvového dna, čím silnejšie je panvové dno, tým intenzívnejší je orgazmus,“ vysvetlila Amanda Neriová, terapeutka panvového dna a zakladateľka The Pelvic Institute pre denník New York Post. Panvové dno je skupina svalov, ktoré držia pohromade močové, črevné a reprodukčné orgány.

Neriová odporúča zaradiť do rutiny cviky, ktoré aktivujú hlboké svaly jadra a uvoľňujú boky. Konkrétne vyzdvihla dva pilatesové pohyby: žabku na chrbte a natiahnutie jednej alebo dvoch nôh. „Žabie cvičenie je aktívna verzia pozície šťastného dieťaťa z jogy. Posilňuje panvové dno a zároveň zvyšuje pohyblivosť,“ vysvetlila. Kľúčom k prežitiu kvalitného orgazmu však podľa nej nie je len sila, ale aj schopnosť uvoľniť sa. „Počas sexu chceme byť otvorení a uvoľnení – napätie môže dosiahnutie orgazmu sťažiť a znížiť jeho intenzitu,“ povedala Neriová. Na odbúranie stresu odporúča dychové cvičenia a motýlí strečing pred pohlavným stykom.

Dychová technika známa ako „štyri-šesť“ – nádych na štyri sekundy, výdych na šesť – môže pomôcť zmierniť úzkosť a zvýšiť schopnosť sústrediť sa na fyzické pocity. A práve vnímanie vlastného tela hrá zásadnú úlohu – čím lepšie ho vnímame, tým väčšia je šanca na uspokojenie. Fenomén známy ako coregazmus – orgazmus vyvolaný fyzickým cvičením – je dôkazom toho, ako úzko sú tieto svety prepojené. Podľa výskumu z roku 2024 ženy, ktoré majú vysoké interoceptívne povedomie, teda lepšie vnímajú vnútorné signály svojho tela (ako je dych či tep), častejšie prežívajú orgazmus a majú celkovo vyššiu spokojnosť so sexom. Nie je preto prekvapením, že aj výber polohy môže mať svoj význam. Najefektívnejšou pre ženy zostáva podľa newyorskej kliniky stále misionárska pozícia, informoval denník Daily Mail.

A ak potrebujete ďalší dôvod na zamyslenie sa nad tým, komu vlastne ďakovať za svoju schopnosť dosiahnuť orgazmus, britskí vedci tvrdia, že až 60 percent z nej je dedičných. Výskum nemocnice St. Thomas’ Hospital v Londýne a Keele University ukázal, že genetické faktory zohrávajú významnú úlohu v sexuálnom prežívaní žien. Zdá sa, že pre niektoré veci sa jednoducho narodíme.