Potápač vzal do dlane nádhernú mušľu: Netušil, že ho môže zabiť skôr ako žralok! FOTO Toto nikdy nechytajte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Frank zistil, že pri potápaní pod hladinou Červeného mora unikol smrti len o vlások. „Ako šťastný som, že som stále nažive?“ napísal na Reddite a zverejnil fotografiu, kde má na dlani uloženú krásne sfarbenú mušľu. Až mesiace po dovolenke si uvedomil, že to, čo považoval za neškodnú morskú bytosť a krásny podmorský objav, bol v skutočnosti jedovatý morský slimák, známy ako homôľka. Tento živočích obsahuje jed, ktorý môže paralyzovať alebo zabiť človeka v priebehu jednej až piatich hodín a potrebuje len milisekundy až sekundy na to, aby skolil svoju korisť. Má totiž zub podobný harpunám, ktorý mu umožňuje rýchlo bodať aj predátorov. „Myslel som si, že som našiel veľmi peknú mušľu a rozmýšľal som, že si ju vezmem domov ako suvenír, ale všimol som si, že je stále živá, cítil som hmotnosť a pohyb vo vnútri, takže som sa rozhodol, že aspoň urobím pár fotiek,“ vysvetlil potápač na Reddite.

Keď sa odborníci dozvedeli, že slimák na fotografiách bol živý, napísali Frankovi, že len o vlások unikol smrti. „Vlastne som nemal tušenie, že by to mohlo byť potenciálne smrteľné,“ uviedol pre denník Daily Mail. Všetko si vraj uvedomil oveľa neskôr, keď náhodou natrafil na internete na fotografiu veľmi podobného živočícha. Vo svojom príspevku požiadal používateľov sociálnych sietí, aby mu pomohli potvrdiť identitu živočícha, ktorého natočil GoPro kamerou. Tí ho rýchlo upozornili na to, že mal obrovské šťastie. Frank priznal, že počas šnorchlovania mal väčšie obavy zo žraloka alebo medúzy a nie z drobnej mušle. „Určite už nikdy žiadnu nevezmem do rúk.“ Zároveň dodal, že určite zmení spôsob, akým plánuje svoje túry a potápačské výlety. Predtým, ako niekam vyrazí, sa na internete informuje o nebezpečných rastlinách a zvieratách, ktoré sa vyskytujú v konkrétnych oblastiach.

Morský slimák Conus geographus žije väčšinou v Indickom oceáne a Červené more je jedným z jeho zálivov. Organizácia na ochranu prírody, Aquarium of the Pacific, ho považuje za jedného z najjedovatejších tvorov na Zemi. Portál upozornení pre potápačov Divers Alert Network vysvetľuje, že na svete existuje približne 600 druhov týchto živočíchov a každý jeden je jedovatý. Ak má príležitosť, zaútočí tak, že vypudí dlhú flexibilnú trubicu nazývanú proboscis, ktorá má jedovatý zub. Rana po bodnutí spôsobí miernu alebo strednú bolesť, jed prechádza do celého tela, ktoré začne puchnúť. Toto je spôsob ako tieto morské slimáky lovia ryby a červy na potravu. Na bodnutie neexistuje žiadna špecifická liečba. Prvá pomoc sa zameriava na kontrolu bolesti obete, ale to nemusí viesť k lepším výsledkom pre pacienta.