Dva dôvody, prečo by ste nikdy nemali brať mušle z pláže: TOTO sa vám môže poriadne vypomstiť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

FLORIDA - Mnohí ľudia si spríjemňujú čas strávený na pláži zberom mušlí a dokonca sú pre nich aj vhodný dovolenkový suvenír alebo pamiatka z výletu. Existuje však niekoľko dobrých dôvodov, prečo by ste ich nemali zbierať a mali by zostať na pobreží.

Zbieranie mušlí a ich odnášanie z pláže môže narušiť pobrežné ekosystémy. Štúdia realizovaná v roku 2014 dokonca dospela k záveru, že ich zber spôsobuje významné škody mnohým formám života, ktoré sú na mušliach závislé. Ide totiž o dôležitý prvok pobrežných ekosystémov. Okrem toho, že stabilizujú pláže a poskytujú vtákom stavebný materiál pre ich hniezda, ich povrch je domovom pre rôzne morské organizmy, vrátane rias, morskej trávy, húb a krútovcov. Sú tiež zdrojom uhličitanu vápenatého, ktorý sa môže rozpúšťať v morskej vode a recyklovať späť do oceánu. „Mušle sú pozoruhodné tým, že v prírodných ekosystémoch plnia viacero funkcií,“ uviedol hlavný autor štúdie a paleontológ Michal Kowalewski z Floridského múzea vo vyhlásení.

(Zdroj: Getty Images)

„Mäkkýšové ulity majú prvoradý význam pre kraby. Piesočné pláže síce nie sú pre kraby vhodným miestom, ale mŕtve ulity slimákov na bahnitých a skalnatých pobrežiach tvoria primárny zdroj ich populácií. Na mŕtvych ulitách sa tiež hromadia mnohé drobné organizmy a odstránenie takýchto ulít zlikviduje biotopy týchto kolonistov,“ doplnil významný profesor geológie Geerat Vermeij z Kalifornskej univerzite v Davise. V rámci štúdie uskutočnili vedci niekoľko mesačných prieskumov v rokoch 1978 až 1981 a 2008 až 2010 na pláži Llarga, ktorá sa nachádza hodinu cesty autom od Barcelony. Z výsledkov vyplynulo, že počet mušlí sa medzi týmito dvoma skúmanými obdobiami znížil až o 60 percent.

Vedci predpokladali, že tento úbytok bol pravdepodobne spôsobený prílevom turistov do oblasti, pretože počet mušlí bol vyšší v zimnom období, keď pláž navštevovalo menej ľudí. „Ľudia môžu zohrávať významnú úlohu pri zmene biotopov prostredníctvom činností, ktoré by mnohí vnímali ako neškodné, ako je napríklad pobyt na pláži a zber mušlí,“ povedal Kowalewski. Ďalší dobrý dôvod, prečo si domov nebrať mušle, je skutočnosť, že v mnohých častiach sveta je to nezákonné. Napríklad v roku 2018 skončila vo väzení žena po tom, ako si z pláže v Key West na Floride odniesla 40 mušlí, ktoré obsahovali živé kráľovné lastúrnikov, píše BBC. Ide totiž o živočíchy zo zoznamu ohrozených druhov. Tridsaťročná žena si vo väzení odsedela 15 dní a zaplatila pokutu 500 dolárov (461 eur). Aj keď to môže znieť bizarné, zber mušlí je jeden zo spôsobov, ako si pokaziť a predražiť dovolenku.