Chlapík zaplatil vyše 400-tisíc za vysnívaný dom: Keď prišiel na stavbu, spadla mu sánka! Hotová nočná mora

SYDNEY - Chcel si splniť sen o vlastnom dome, no realita ho šokovala. Keď sa Bishnu Aryal po troch rokoch prišiel pozrieť na výsledok stavby, zistil, že mu postavili len polovicu domu – a to doslova.

Bishnu Aryal sa presťahoval z Nepálu do austrálskeho Sydney, aby si tam vybudoval nový život. V snahe zabezpečiť svoju rodinu investoval 700-tisíc austrálskych dolárov (411-tisíc eur) do stavby domu v Edmonson Parku. Po troch rokoch čakania však namiesto rodinného domu dostal šokujúcu napodobeninu – jeho dom vyzeral, akoby ho niekto rozpílil na polovicu. Jedna strana bola úplne rovná, bez jediného okna. „Nie je to rodinný dom, nie je to dvojdom, je to polovičný dom. A vyzerá to hanebne,“ povedal Aryal v austrálskej televíznej relácii A Current Affair, ktorá sa prípadom zaoberala v roku 2021.

Tvrdí, že keď si šiel pozrieť stavbu, takmer odpadol. Keď sa spýtal staviteľov, čo sa stalo, odpoveď ho dorazila: „Je to duplex, polovičný duplex.“ Aryal zaplatil stavebnej firme Zac Homes viac ako 322-tisíc dolárov (189-tisíc eur) na výstavbu domu, no tvrdí, že nikdy nedostal žiadne oznámenie o zmenách v plánoch. Spoločnosť sa bránila tým, že mestská rada Liverpool Council požadovala, aby bol jeho dom súčasťou duplexu. Tvrdili, že Aryal o tom vedel a mal možnosť z projektu odstúpiť.

Situáciu ešte zhoršila pandémia Covid-19. Aryal prišiel o prácu a jeho tehotná manželka sa musela nasťahovať do domu, ktorý nebol dokončený. Navyše nedostali potrebné povolenie na bývanie, pretože mestská rada čakala, že na pozemku bude dokončená aj druhá polovica duplexu. Aryalov prípad vyvolal v Austrálii veľký rozruch a poukázal na chaos v stavebnom sektore, kde niektorí developeri nekomunikujú so zákazníkmi a zneužívajú ich dôveru. Aryal dnes hľadá spôsoby, ako svoj dom dokončiť a ako sa vyhnúť ďalšej nočnej more.