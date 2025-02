Už žiadne diery na cestách! Vedci prišli s REVOLUČNOU vychytávkou: „Samoliečiaci“ sa asfalt

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Vedci z Veľkej Británie a Čile vyvinuli revolučný typ asfaltu, ktorý sa dokáže sám opraviť bez potreby ľudského zásahu. Nový materiál obsahuje mikroskopické spóry s recyklovaným olejom, ktoré zacelia trhliny hneď po ich vzniku. Tento prelomový objav by mohol výrazne predĺžiť životnosť ciest a znížiť náklady na ich opravu.

Vedci zo Swansea University a King's College London v spolupráci s čilskými kolegami predstavili nový typ asfaltu, ktorý má schopnosť „samoliečenia“. Trhliny v bežnom asfalte vznikajú v dôsledku rozpadu bitúmenu – lepkavej zložky, ktorá drží zmes pohromade. Ak sa tieto trhliny nezačnú riešiť včas, môžu prerásť do výmoľov, ktoré zhoršujú bezpečnosť premávky a poškodzujú vozidlá. Nový materiál by mohol výrazne predĺžiť životnosť ciest a znížiť náklady na ich údržbu. Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise Digital Discovery.

Kľúčovým prvkom tohto objavu bola umelá inteligencia, ktorú vedci využili na analýzu organických molekúl v bitúmene. Vytvorili model, ktorý urýchlil simuláciu oxidácie a praskania asfaltu. Vďaka tomu mohli lepšie pochopiť, ako a prečo dochádza k trhlinám. Po tejto analýze sa vedci zamerali na spôsob, ako im predísť – riešením sa stalo začlenenie mikroskopických spór naplnených recyklovanými olejmi. Tieto spóry, ktoré sú tenšie ako ľudský vlas, reagujú na vznikajúce mikrotrhliny a automaticky uvoľňujú olej, ktorý zabraňuje ďalšiemu rozpadu materiálu. Laboratórne testy ukázali, že nový asfalt dokáže opraviť mikrotrhliny už za menej ako hodinu. To znamená, že cesty by sa mohli neustále udržiavať v dobrom stave bez potreby častých opráv.

Samoliečiaci asfalt je zatiaľ vo fáze vývoja, no vedci veria, že v budúcnosti by mohol výrazne zlepšiť infraštruktúru po celom svete. Tento materiál je navyše ekologickejší, pretože využíva udržateľné zložky, ako je odpad z biomasy. „Chceli sme napodobniť liečivé vlastnosti, ktoré pozorujeme v prírode. Rovnako ako sa zacelia rany u zvierat alebo stromov, náš asfalt sa dokáže sám opraviť. Používame pritom lokálne dostupné materiály, čím znižujeme závislosť od ropy. To je obzvlášť dôležité pre krajiny, ktoré majú obmedzený prístup k asfaltu na ropnej báze,“ vysvetľuje Francisco Martin-Martinez, expert na výpočtovú chémiu z King's College London.