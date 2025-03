Vodiči, pozor! Bratislavský kraj spúšťa opravy ciest: Čakajú vás obmedzenia

Dopravné obmedzenia Bratislava (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

V Senci sa Správa ciest BSK pustí do opravy komunikácií na uliciach Štúrova a SNP. Práce, rozdelené do troch etáp a pri úplnej uzávere, by mali trvať do konca mája. "Oprava sa bude týkať úseku od železničného priecestia smerom ku kruhovému objazdu pri supermarkete, dopravu presmerujú po vyznačených obchádzkach," informovala hovorkyňa BSK.

Rekonštrukcia sa dotkne aj križovatky na Kráľovú pri Senci, kde bude uzavretý výjazd aj v smere na Senec a tiež v smere na Kráľovú pri Senci. Prejazdná zostane len hlavná cesta. "Obchádzkové trasy budú vyznačené," dodala Forman.

V Dunajskej Lužnej začnú práce 18. marca

V pondelok 17. marca začne kraj aj s rekonštrukciou komunikácií na Lipnickej a Orechovej ulici v Dunajskej Lužnej. "V pondelok sa budú realizovať prípravy a osádzať dočasné dopravné značenie, práce sa začnú od utorka (18. 3.)," dopĺňa obec na svojom webe.

Od nového pracovného týždňa musia rátať s obmedzeniami aj vodiči na Záhorí na ceste spájajúcej Lozorno, Jablonové a Pernek. Celková dĺžka úseku, na ktorom budú krajskí cestári meniť povrch vozovky, je 7,5 km. "Práce sa budú realizovať v čiastočnej uzávere so striedavo riadenou premávkou. Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavby je v júni," oznámila hovorkyňa kraja. Komunikácie vo svojej správe bude BSK opravovať od utorka 18. marca aj v obci Most pri Bratislava.