Fiala o dovoze ropy do Čiech: Irak by sa mohol stať dôležitým dodávateľom

PRAHA - Irak by sa mohol v budúcnosti stať jedným z významných dodávateľov ropy do Českej republiky. Po stretnutí s irackým premiérom Muhammadom Šijá Súdáním v Prahe to vo štvrtok povedal predseda českej vlády Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR.

Hlavnými témami rokovania boli okrem priemyselnej spolupráce aj obrana a bezpečnosť či posilnenie obchodných vzťahov. Zástupcovia jednotlivých rezortov podpísali niekoľko memoránd, jedno z nich sa týkalo dovozu ropy.

"Memorandum o porozumení týkajúce sa dovozu ropy je pre nás dôležité, lebo my sa zbavujeme závislosti na ruskej rope. Darí sa nám to vďaka tomu, že sme s pomocou našich partnerov rozšírili kapacity ropovodu TAL, zvýšili sme ich až na osem miliónov ton ročne, čo pokrýva spotrebu ČR. Úspešne sa už uskutočnilo testovanie irackej ropy v rafinérii v Litvínove. To všetko umožňuje, že by sa Irak mohol stať jedným z našich dôležitých dodávateľov ropy," povedal Fiala.

Česko bude aj naďalej v rámci NATO a EÚ spolupracovať v boji proti terorizmu

Irak podľa jeho slov patrí k hlavným partnerom ČR na Blízkom východe. Obe krajiny spájajú dlhoročné vzťahy, ktoré chcú naďalej rozvíjať. Fiala Súdánímu vyjadril uznanie za úspechy na ceste Iraku k trvalému mieru a stabilite a ocenil stabilizačnú rolu krajiny, ktorú na Blízkom východe má. Podotkol, že ČR v rámci globálnej koalície proti Islamskému štátu poskytuje Iraku mnohostrannú podporu či už formou výcvikových aktivít, alebo v podobe civilno-humanitárnej pomoci. "Sme pripravení v tom pokračovať aj s ohľadom na neistý vývoj v Sýrii," dodal.

Súdání sa Česku za túto pomoc poďakoval a vyjadril nádej, že ČR bude aj naďalej v rámci NATO a EÚ spolupracovať v boji proti terorizmu. Zdôraznil, že Irak po víťazstve nad ISIS prechádza etapou, ktorú predtým nikdy nezažil, a to je rozvoj - urbanistický rozvoj vo všetkých regiónoch, rozvoj infraštruktúry a zlepšenie ekonomickej úrovne, ktorá sa podľa neho môže aj s pomocou českých podnikateľov dostať na ešte vyššiu úroveň. Premiéri spolu podľa Súdáního hovorili aj o udalostiach v regióne. "Irak stojí na strane dialógu a diplomatického riešenia a chce dopriať všetkým susedným krajinám stabilitu a mier," dodal Súdání.