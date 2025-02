Slovensko má vyše 11-tisíc nelegálnych skládok: Odhaľovanie ich pôvodcov nefunguje

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Štát nemá podľa NKÚ dostatok financií na odstraňovanie nelegálnych skládok, ktoré sú environmentálnym a zdravotným rizikom. Kontrolóri preto ministerstvu životného prostredia odporučili vytvoriť pracovnú skupinu pre zlepšenie odhaľovania nelegálnych skládok a nastavenie systémového financovania ich odstraňovania, napríklad cez fond sústreďujúci príjmy z pokút, náhrad škôd a ďalších zdrojov. "Envirorezort už v súčasnosti vytvára takúto pracovnú skupinu, jej súčasťou bude aj zástupca NKÚ," potvrdil úrad.

archívne video

Štát plánuje uložiská jadrového odpadu, s obcami v kraji o nich nehovori (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra predložil kontrolórom databázu, ktorá obsahovala 1792 starých nelegálnych skládok vzniknutých pred rokom 2000. "Mnohým starým nelegálnym skládkam už štát nevenuje pozornosť, napriek tomu môžu predstavovať významné finančné a ekologické riziká. Pri nových prípadoch nezákonne umiestneného odpadu je v súčasnosti šanca, že štát odstráni odpad, ktorý neobsahuje azbest, prípadne iný nebezpečný odpad, nulová," priblížil podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Dodal, že štát má v súčasnosti financie len na nebezpečný odpad a na odstránenie väčšieho množstva odpadu nemajú peniaze ani obce.

Pri väčšom rozsahu musia čakať na dotačné výzvy

NKÚ skonštatoval, že pokiaľ ide o komunálny a drobný stavebný odpad, obciam sa darí odstraňovať len jeho malé množstvá. Pri väčšom rozsahu musia čakať na dotačné výzvy. Do roku 2023 ročný rozpočet štátu na túto činnosť nepresiahol 100.000 eur, v súčasnosti je na odstraňovanie odpadu rozpočtovaný trojnásobok tejto sumy. "Napriek navýšeniu finančných prostriedkov by pri súčasne nastavenom systéme financovania trvalo viac ako 70 rokov, kým by sa podarilo odstrániť všetky súčasné nelegálne skládky, a to za predpokladu, že by neboli nahlásené žiadne iné a že by sa priebežne odstraňovali aj odpady, ktoré neobsahujú nebezpečné látky," povedal Ivančo.

Systém odhaľovania a trestania páchateľov neplní podľa NKÚ preventívnu funkciu. Mnohé obce sú v priestupkových konaniach pasívne. Rovnako neúčinné sú správne a priestupkové konania okresných úradov, ktorým chýba personál a aj právomoci potrebné na dokazovanie viny. "V mnohých problematických lokalitách sú viditeľné známky rezignácie orgánov prevencie, dozoru a vymáhania pravidiel aj ukladania sankcií," tvrdí úrad. Pokračuje, že k odhaľovaniu páchateľov neprispieva ani enviropolícia. Ak sa páchateľa podarí identifikovať, súdom uložené tresty sú nízke a nemajú dostatočne odstrašujúci účinok. NKÚ poukázal na to, že k nepodmienečnému trestu odňatia slobody neprišlo napríklad ani v prípade, keď škoda dosiahla výšku takmer desať miliónov eur.

Zákon o odpadoch kladie podľa kontrolórov príliš veľké očakávania na malé obce a zamestnancov okresných úradov vzhľadom na ich počet, nezastupiteľnosť, obmedzené právomoci v rámci odhaľovania prípadov, absenciu právneho vzdelania, nemožnosti využitia právnej pomoci a absenciu technického vybavenia a metodickej podpory. NKÚ považuje za kľúčové, aby samosprávy aktívnejšie riešili problémy s nastavením systému nakladania s odpadmi vo všetkých častiach obce a zabezpečovali aktívnu prevenciu.