Žena sa štyrikrát ocitla na hranici života a smrti: Prehovorila o tom, čo videla! Na biele svetlo zabudnite

(Zdroj: Instagram/sharon_milliman/Getty Images)

„Cítila som, ako moja duša opúšťa telo, a zrazu som sa nad ním vznášala,“ opísala svoje zážitky pre portál Need To Know. Sharon Millimanová uviedla, že po opustení tela ju obklopilo teplé a žiarivé svetlo, ktoré jej prinieslo pocit hlbokého pokoja. Svetlo sa postupne rozšírilo a akoby ju viedlo k ďalšiemu kroku jej cesty. Prešla cez oblaky v odtieňoch ružovej a zlatej, až sa ocitla v nádhernej záhrade. Tam ju prekvapilo stretnutie s jej dvoma mladšími bratmi, ktorí už zomreli. Spoločne prechádzali týmto tajomným miestom a viedli ju k veľkolepému mestu postavenému zo zlata a mramoru. V jeho strede stál podstavec s obrovskou zlatou knihou s názvom Kniha života, v ktorej bol starobylý text. Celé prostredie pôsobilo nadpozemsky – sýte farby, jasný smiech a intenzívna vôňa divokých kvetov vytvárali atmosféru, ktorá ju úplne pohltila.

Okrem toho si všimla rozsiahle siene plné mentorov a učiteľov, ktorí pomáhali dušiam na ich duchovnej ceste, a hostinu s bohatým jedlom. Žena tvrdí, že keď si uvedomila, že opustila reálny svet, necítila strach. Napriek tomu, že sa ocitla v inom svete, stále si zachovala svoju identitu a bola naplnená jasnou žiarou. Mala pocit, akoby sa vrátila domov. V priebehu okamihu sa jej pred očami odohral celý život, po čom nasledovalo dôležité poznanie. Počula mužský hlas, ktorý jej odhalil, že všetko, čo človek vysiela do vesmíru, sa mu nakoniec vráti. Uvedomila si, že rozhodnutia, myšlienky a slová vytvárajú vlny, ktoré sa k človeku vracajú ako bumerang. V tom momente prešla premenou, ktorá ovplyvnila jej ďalší život. Hoci necítila túžbu vrátiť sa späť, vedela, že jej čas ešte neprišiel.

Prvá skúsenosť so smrťou

Sharon zároveň opísala aj incidenty, ktoré viedli k zážitkom blízko smrti. Keď mala 13 rokov, išla so svojou mamou na hodiny plávania. Počas lekcie však náhle zabudla ako plávať, a začala sa ponárať ku dnu bazéna. Zmocnila sa jej panika a snažila sa dostať späť na hladinu, no rýchlo klesala a začala vdychovať vodu. Zatiaľ čo na dne bazéna nehybne ležala, v okolí vypukol chaos. Necítila bolesť ani strach, no uvedomovala si, čo sa deje. Zrazu sa jej vedomie oddelilo od tela a mohla vidieť aj počuť všetko, čo sa odohrávalo okolo bazéna. Plavčíci okamžite skočili do vody, vytiahli ju na breh a začali s oživovaním. Táto skúsenosť v nej zanechala hlboký strach – taký silný, že sa už nikdy viac neodvážila vstúpiť do vody. No netušila, že toto bol len predvoj ešte dramatickejšej udalosti, ktorá ju čakala v budúcnosti.

V roku 2005, keď mala 43 rokov, sa rozhodla zavolať kamarátke a porozprávať sa s ňou počas popoludňajšej prestávky. Sedela pritom na schodoch pred domom. Počasie bolo nepriaznivé, no myslela si, že je v bezpečí. V jednom momente zazrela záblesk blesku, ktorý sa v okamihu premenil na strieborný prúd energie a zasiahol jej pravú ruku. Keď Sharon zasiahol blesk, pocítila neznesiteľnú, pálčivú bolesť, pričom jej srdce prestalo biť. Opäť zažila oddelenie duše od tela a videla svoje nehybné telo ležať na schodoch. V tom momente sa znova ocitla v nebeskej sfére. Krátko po údere dorazila jej dcéra, ktorá ju priviedla späť k vedomiu. Sharon bola dezorientovaná a snažila sa pochopiť, čo sa stalo. Až keď uvidela telefón, ktorý držala v ruke – spálený a čierny – uvedomila si vážnosť situácie. Nejakým zázrakom sa jej podarilo privolať záchranárov, ktorí ju okamžite previezli do nemocnice. Po sérii testov lekári zistili, že má upchatú pravú koronárnu tepnu a v dôsledku zásahu bleskom u nej vznikla epileptická porucha.

Ocitla sa medzi hviezdami a planétami

Myslela si, že prežila svoju najhoršiu skúsenosť, no skutočná skúška ju ešte len čakala. V novembri 2016 utrpela vážnu nepriechodnosť čriev, ktorá si vyžiadala urgentnú operáciu. Počas zákroku však vdýchla obsah dýchacej trubice, čo spôsobilo ďalší kritický stav – opäť sa ocitla na hranici života a smrti a znovu vstúpila do nebeskej dimenzie. Štvrtá skúsenosť so smrťou sa odohrala v roku 2017, keď mala nepriaznivú reakciu na lieky proti záchvatom, čo spôsobilo, že prestala dýchať. V tejto chvíli sa opäť vzniesla zo svojho tela a ocitla sa medzi hviezdami a planétami, kde čas neexistoval. Aj keď sa zakaždým dokázala zotaviť, Sharonin život bol touto sériou skúseností hlboko ovplyvnený – nielen fyzicky, ale aj duchovne. Má blokádu na srdci a často trpí záchvatmi, ktoré sa objavujú každý týždeň. Tento stav je rizikový, pretože zažila viac traumatických poranení hlavy, než dokáže spočítať. Taktiež trpí ťažkým posttraumatickým syndrómom migrén.

Odpoveď na zaujímavú otázku

Sharon však verí, že každá z jej skúseností s blízkou smrťou bola božím darom a posolstvom, ktoré jej pomohlo nájsť silu a pochopenie toho, prečo sa určité veci v jej živote dejú. Vďaka svojim skúsenostiam s nebeskými svetmi sa naučila, ako prekonávať akékoľvek životné búrky. Počas svojich pobytov v nebi ju napríklad privítalo šteniatko bígla, ktoré nepoznala. Po návrate domov porozprávala svojej dcére o tejto skúsenosti a tá jej na oplátku povedala, že v ten istý deň na ich ulici uhynul bígel. To jej zodpovedalo otázku, či aj domáci miláčikovia idú do neba – a podľa jej skúsenosti určite áno. Sharon tiež hovorí, že počas viacerých návštev neba sa stretla s Ježišom, ktorý ju prišiel upokojiť a pripomenúť jej, že nikdy nie je sama a že sa nemusí báť.