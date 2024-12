Najmúdrejší muž sveta s IQ vyšším ako Einstein vie, čo sa stane po smrti: Stratíte telo, ale TOTO nie!

(Zdroj: YouTube/RunToJesus.7)

Chris Langan, ktorého mnohí označujú za „najmúdrejšieho človeka na svete“, tvrdí, že smrť neznamená definitívny koniec, ale iba prechod do inej formy existencie. „Smrť je ukončením vášho vzťahu s fyzickým telom, ktoré máte v tejto chvíli. Keď ste stiahnutí z tejto reality, vrátite sa späť k pôvodu reality,“ vysvetlil v podcaste Theories of Everything s Curtom Jaimungalom, píše denník Mirror. Podľa jeho kognitívno-teoretického modelu vesmíru (CTMU), ktorý označuje za formu „matematickej metafyziky“, je realita sebakonfiguračný jazyk. Tento model naznačuje, že smrť je ako zmena syntaxe bytia – podobná prechodu do inej dimenzie. „Môžete dostať náhradné telo, ktoré vám umožní pokračovať v existencii,“ hovorí Langan.

Pripúšťa tiež, že po smrti si možno nebudeme pamätať svoju minulú fyzickú existenciu, keďže by to nemalo praktický význam. „Vaše spomienky sú stále prístupné, ale obvykle nie je dôvod sa k nim vracať,“ dodáva. Langan verí, že dimenzie a reinkarnácie môžu existovať súčasne v akejsi meta-simulácii. „Všetky vaše životy, ak by ste sa reinkarnovali znova a znova, prebiehajú simultánne v neterminálnej doméne,“ opisuje. Smrť prirovnáva k vstupu do superpočítača, kde sme súčasťou všetkého a zároveň ničoho.

Langan, ktorý kedysi získal uznanie v Guinessovej knihe rekordov za svoj fenomenálny intelekt, svojou teóriou naznačuje existenciu Boha nie ako nebeskej bytosti, ale ako fundamentálnej podstaty sveta okolo nás. „Matematika dokáže vysvetliť boha, dušu a posmrtný život,“ tvrdí sebavedomo a vyzýva k novému pohľadu na to, čo znamená existovať.