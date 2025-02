Trump rozpútal obchodné peklo: Slovensko je PRVÉ na rane, clá amerického prezidenta ohrozia tisíce pracovných miest

Trumpové dovozné clá môžu pochovať našu ekonomiku. (Zdroj: TASR/DPA, AP Photo/Alex Brandon, Pavel Neubauer)

WASHINGTON/BRATISLAVA - Z jeho nástupu do úradu sa tešilo mnoho ľavicových politických predstaviteľov v Európe, no jeho aktuálne činy na poli ekonomiky môžu započať novú a nevídanú éru aj pre Slovensko. Reč je o novom americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý po Číne, Mexiku a Kanade v kontexte dovozných ciel už poškuľuje aj po Európe. Ak sa k ním Trump uchýli, bude to pre slovenskú ekonomiku, ktorá je väčšinovo závislá od automobilového priemyslu, zásadná morová rana.

Na riziká, ktorá z Trumpových ciel pre Slovensko vyplývajú, upozornili Hospodárske noviny. Tie pripomenuli, že zrejme aj Trumpovi poradcovia a ľudia v jeho okolí pritlačili a nateraz tieto clá pre Kanadu a Mexiko nehrozia. Hlava Spojených štátov amerických sa však môže teraz pre zmenu s týmito clami obrátiť aj na európske štáty.

Nominant Republikánov do prezidentského úradu zavedenie obchodných bariér s Európou omieľal už počas predvolebnej kampane. Pri "legislatívnej smršti", ako prvé Trumpove kroky vo funkcii niektorí analytici nazvali, by tento čin nebol tak prekvapujúci.

Slovensko by významne utrpelo

Najhorší moment uvedomenia je fakt, že Slovensko významne stojí a padá na ekonomických obchodoch z vývozu automobilov, kde sme premianti v ich produkcii. Naša ekonomika tak závisí od toho, koľko a kde ich predáme. Preto treba povedať, že by prípadné Trumpové chúťky na obchodné vojny s Európou nedopadli dobre predovšetkým pre našu krajinu.

V prípade spomínaných krajín ako Kanada či Mexiko Trump hovorí o cle vo výške 25 percent, čo je určite vysoké číslo. Pri Číne by to bolo na úrovni 10 percent. Teraz je na stole otázka, koľko by to bolo pre samotnú Európu.

Problém pripúšťa aj minister financií

Nie sú to len zahraniční odborníci, ktorí varujú pred podobnými praktikami. Problém vidí aj minister financií Ladislav Kamenický, podľak ktorého by na takýto krok doplatilo práve Slovensko. "Pri porovnaní so zvyšnými krajinami V4 má Slovensko najvyšší podiel exportu do Spojených štátov, a teda aj najväčšie riziko v prípade obchodných obmedzení," povedal Kamenický počas konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2025.

Hrozivú prognózu potvrdzujú aj dáta zo Štatistického úradu SR. Za jedenásť mesiacov minulého roka na trh USA totiž Slovensko vyviezlo tovar za 4,1 miliardy eur, pri celkovom exporte takmer 100 miliárd.

Dopad na zamestnanosť

Zavedenie Trumpových ciel bude mať okrem ekonomických dopadov aj ďalší. Katastrofálne následky pocítia aj zamestnanci vo fabrikách na tieto automobily. "Na americký trh je naviazaných 2,9 percenta zamestnanosti na Slovensku, čo predstavuje asi 70-tisíc všetkých pracovných miest. Po zavedení ciel by boli najviac ohrozené miesta v automobilovom a spracovateľskom priemysle," dodal Kamenický.

Inak sa na situáciu pozerá exminister financií a hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska Michal Horváth. Podľa neho podiel USA na slovenskom vývoze nie je v skutočnosti až taký veľký. Risk je však štruktúra vývozu, kde prevládajú autá.

"So Spojenými štátmi totiž obchoduje veľa našich partnerov. Po zavedení ciel by tak mohlo naše HDP v najbližších dvoch až troch rokoch kumulatívne poklesnúť asi o pol percenta," varoval Horváth.