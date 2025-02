Liposukcia matky troch detí sa zmenila na NOČNÚ MORU: FOTO len pre silné žalúdky... Boj o život!

(Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Matka troch detí z anglického mesta Leeds podstúpila liposukciu v Turecku, no namiesto vysnívanej postavy si odniesla traumu a znetvorené telo. Charlie Sugden (40) takmer zomrela na sepsu a musela podstúpiť ďalšie zákroky v Británii, aby prežila.

40-ročná Angličanka Charlie Sugden túžila po troch deťoch po plochom brušku a rozhodla sa podstúpiť liposukciu v Turecku. Po zákroku ale žena kvôli otrave krvi takmer umrela. Keď sa prebudila po operácii za 3 800 libier (cca 4570 eur), okamžite zistila, že niečo nie je v poriadku. Jej brucho začalo kvôli obmedzenej cirkulácii krvi černieť a v tele sa jej rozvinula sepsa.

Namiesto vysnívanej postavy boj o život

Charlie opisuje, že vhodného chirurga hľadala štyri roky a nakoniec si vybrala toho, ktorého jej odporučil priateľ. "Urobila som si veľa prieskumov, ale ničomu som neverila, pretože som si myslela, že recenzie môžu byť falošné," tvrdí Charlie. "Bola som naivná, lebo som si myslela, že o pár dní budem v poriadku a doma," cituje Angličanku The Sun.

"Keď som sa zobudila, mala som strašné bolesti," opisuje matka troch detí z Leedsu situáciu, keď sa prebudila po liposukcii v Turecku. "Pozrela som sa dole a moje brucho bolo čierny, pretože sa zastavil obeh," spomína na okamihy hrôzy.

Charlie tvrdí, že prežívala neznesiteľnú bolesť a bála sa, že zomrie, ale myslela na svoje deti, ktoré ju držali pri živote. "Stále som si myslela na to, že sa pre nich musím dostať domov, aby mali mamu. Nemohla som takto zomrieť, bolo by to pre nich také traumatizujúce," zverila sa Charlie.

Po piatich dňoch sa Charlie vrátila do Veľkej Británie, ale praskli jej stehy, z rany začala vytekať tekutina a Charlie sa zrútila na zem v agónii. "Išla som do nemocnice a povedali, že mám sepsu," hovorí Charlie. Britskí lekári jej museli vyrezať mŕtve tkanivo a pripevniť k bruchu vákuovú náplasť.

Sepsa Sepsa, známa ako otrava krvi, je život ohrozujúca reakcia na infekciu. Za určitých okolností môže ohroziť každého človeka. Pozor by si mali dať pacienti po operáciách či úrazoch, deti alebo ľudia s chronickými ochoreniami. Pri podozrení na vznik sepsy musia lekári bezodkladne nasadiť antibiotiká, podľa stavu buď širokospektrálne, alebo vhodné pre konkrétny patogén.

Charlie, ktorá sa chce stať zdravotnou sestrou, sa päť dní zotavovala v nemocnici, kým ju pustili domov. Prezradila, že po operácii, ktorú absolvovala v júli minulého roka, zostala "znetvorená", ale je vďačná, že je nažive.

"Som zdeformovaná. Už môžem nosiť šaty, ale viem, ako pod nimi vyzerám. Všetko, na čom záleží, je, že som nažive, aby som bola mamou pre svoje deti. Inak som fit a zdravá a som za to vďačná," konštatuje Charlie na záver svojho príbehu.

Charlie po tom, ako sa zotavila