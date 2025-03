Právnici prehovorili o najhlúpejších incidentoch, ktoré klienti vyviedli: Jeden poslal mediátorku do... Uf!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Legislatíva mnohých krajín poskytuje podozrivým zo spáchania trestného činu právo nevypovedať. Viacerí právnici sa zhodujú v tom, že mlčanie je vo väčšine prípadov najrozumnejším krokom, ktorý by mali ich klienti dodržiavať. Keď sa im totiž pred sudcom rozviaže jazyk, môže to mať fatálne následky. Vychutnajte si niekoľko najkurióznejších príbehov zo súdnej siene, o ktoré sa podelili právnici na Reddite.

(Zdroj: Getty Images)

Takmer prišiel o invalidný dôchodok

V jednom z týchto príbehov autor príspevku uvádza, že nie je právnik, ale ako lekár kedysi posudzoval žiadosti o invaliditu, takže často pracoval s klientmi, ktorí mali právnikov. Zavolal mu vraj človek, o ktorého invalidného dôchodku mal rozhodnúť. Povedal mu, že jeho právnik je neschopná a že je schopný nakupovať, kosiť trávnik a vykonávať všetky druhy domácich prác. „Videl som zdravotnú dokumentáciu tohto muža. Nie je možné, aby to všetko robil bez ťažkostí. Tak som sondoval trochu ďalej. Dokázal nakupovať potraviny, pokiaľ používal skúter a všetko vykladala jeho manželka. Vedel kosiť trávnik, ak používal traktorovú kosačku a každých približne 10 minút si urobil dlhšiu prestávku. Bol schopný vykonávať domáce práce, ktoré zahŕňali čistenie kuchynskej linky a skladanie (ale nie ukladanie) bielizne. Zavolal som jeho právnikovi a podal som mu rýchle informácie. Schválil som jeho žiadosť, ale ten človek má sakramentské šťastie, že má niekoho, kto je ochotný venovať mu 15 minút navyše.“

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Getty Images)

Prezradilo ho video

Ďalší právnik zdieľal prípad navrhovateľovho advokáta. Muž si uplatnil nárok na náhradu škody pri pracovnej neschopnosti a neváhal použiť všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie svojho cieľa. V žiadosti uviedol viac ako polovicu častí svojho tela, ktoré si vraj poranil pri výkone povolania. „Trepal hlúposti a moja firma to vedela. Deň pred súdnym konaním našli na sociálnej sieti video. Tento absolútny idiot sa v ňom pochválil, že vyhral súťaž v breakdance, ktorá sa konala len niekoľko mesiacov po údajnom pracovnom incidente,“ uviedol právnik. V živote vraj nevidel rýchlejšie ukončenie prípadu.

Domáce násilie na verejnosti

V ďalšom prípade klient s maximálnou istotou v hlase kričal na zatýkajúceho policajta, že nejde o domáce násilie, lebo sa odohralo na verejnom priestranstve. „Z jeho tváre bolo vidieť, že si naozaj myslí, že má policajta v tomto prípade na lopatkách, ale...,“ napísal právnik.

Z obhajoby sa stalo priznanie

Ďalší právnik, ktorý sa podelil o svoju kurióznu skúsenosť s klientom, si spomína, že obhajoval človeka, ktorý bol obvinený z porušenia ochrannej známky. Myslel si, že o duševnom vlastníctve vie viac ako on, a tak sa išiel na webovú stránku svojej spoločnosti „brániť.“ Týmto spôsobom sa v podstate priznal k tomu, čo urobil. Uviedol tam totiž, že jeho konanie nie je v rozpore so zákonom a majiteľ ochrannej známky bol podľa jeho slov „prebudené dieťa, ktoré sa musí buď naučiť zákon alebo by sa malo vrátiť do kuchyne a urobiť svojmu manželovi sendvič.“ V čase zverejnenia tohto príspevku bol vraj právnik iba jeden e-mail od vyjednania dohody, ktorá by umožnila ďalšie používanie ochrannej známky s obmedzenými limitmi a veľmi nízkym poplatkom. Druhá strana však videla príspevok jeho klienta na webe a dotiahla prípad až pred sudcu. „Môj klient prehral, a draho. Jeho nedostatok sebakontroly ho stál tisíce dolárov.“

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Getty Images)

Bizár za volantom

Ďalší z prispievateľov prezradil, že poskytuje Zoom mediáciu. Mediátor v úvode vysvetlil, že okrem strán sa nemá takéhoto stretnutia zúčastniť nikto iný. Jeho klient sedel na sedadle spolujazdca vo svojom aute. Mediátor vedel, že jeho priateľka šoféruje a napísal mu, že tam nemôže byť. „Poslal mi správu, že okrem neho tam nikto nie je. Po dobrých 90 minútach sa jeho auto rozbehlo po diaľnici.“ Mediátor mu povedal, že nemôže šoférovať a telefonovať a vyzval ho, aby zastavil. Nakoniec právny zástupca protistrany hovorí: „Je váš klient v Anglicku alebo sedí na sedadle spolujazdca?“ Vtom hodil klient telefón na zem a bolo počuť: „Sadni si dozadu.“ Potom zdvihol telefón a sedel na mieste vodiča. Netreba snáď vysvetľovať, že mediácia bola zrušená a klientovi boli účtované trovy právneho zastúpenia. Tento klient tiež nazval mediátorku „špinavou mrchou“.

(Zdroj: Getty Images)

Chcel zažalovať Kanadu

Ďalší právnik mal rok po skončení právnickej fakulty potenciálneho klienta, ktorý chcel, aby zažaloval Kanadu. Zrejme sa nemohol dostať do krajiny kvôli záznamu v registri trestov. Snažil sa mu vysvetliť, že je na suverénnom štáte, aby si stanovil vlastné pravidlá týkajúce sa vstupu do krajiny, ale on trval na tom, že na žalobe s Kanadou môže zarobiť veľa peňazí. Prípad neprijal, ale povedal mu, že by mu mohol z Kanady vybaviť list, v ktorom by stálo: „prepáčte“.

Priznanie v zlosti

Okolo roku 1990 bol jeden chlapík súdený za ozbrojenú lúpež, ale nepriznal sa. Svedok na lavici obžalovaných ho identifikoval. Obžalovaný vyskočil na nohy a zareval: „Mal som ti odstreliť hlavu, keď som mal príležitosť...“ Až potom si uvedomil, že sa vlastne priznal a rýchlo doplnil: „Keby som to bol ja, kto ťa okradol...“.