Rozvodová právnička prezradila najčastejší dôvod, prečo ženy opúšťajú manželov: Netýka sa to peňazí ani sexu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW JERSEY - Podľa rozvodovej právničky, ktorá sa počas svojej praxe stretla naozaj so všeličím, je hlavnou príčinou rozpadu manželstva správanie mužov. Ak však tipujete, že sú to ich sklony k nevere, mýlite sa.

Rozvodová právnička Sarah Corcoranová uviedla, že pomáhať v domácnosti je jedna z najjednoduchších vecí, ktoré môžu muži urobiť, aby ich manželstvo zostalo šťastné. „Manžel, ktorý sa nikdy nezúčastňuje na domácich prácach, často plodí odpor u svojej partnerky,“ povedala vo videu na TikToku. „Nebude to jeden incident vyúsťujúci do nejakej extrémnej hádky, ktorá ukončí manželstvo, ale je to pomalé vyhorenie,“ varovala.

„Myslím si, že manželstvo ako inštitúcia trochu pomaly dobieha očakávania rodovej rovnosti,“ uviedol docent sociológie Michael Rosenfeld zo Stanfordskej univerzity pre portál ASA. „Manželky si stále berú priezviská svojich manželov a niekedy sú k tomu nútené. Manželia preto očakávajú, že ich ženy budú vykonávať väčšinu domácich prác a prevezmú väčší podiel starostlivosti o deti," dodal. Preto Corcoranová odporúča, aby muži osobitne dbali na to, aby nenechávali svoje manželky robiť všetko v domácnosti. „Radím vám, že ak chcete zostať manželmi, raz za čas vyprázdnite umývačku riadu,“ radí odborníčka.

Svetoznámy rodinný právnik z New Yorku James Sexton má vlastné teórie. Vo podcaste The Diary Of A CEO prezradil, že dva hlavné dôvody, prečo sa ľudia rozvádzajú, sú nevera a peniaze. Aby ste nemuseli využiť jeho služby, radí, aby si páry skutočne venovali pozornosť. Zdá sa však, že v porovnaní s minulými rokmi, potrebuje rady odborníkov čoraz menej ľudí. Počet párov, ktoré legálne ukončili svoj zväzok, po dlhom období pandémie COVID-19 klesol.