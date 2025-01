Bývalý moderátor obsahu na Facebooku prehovoril: Denne som videl STRAŠNÉ veci! Nepochopíte, kým to neuvidíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Bývalý zamestnanec Facebooku, ktorý vystupoval anonymne, poskytol rozhovor pre sériu Informer na stránke VICE. Počas neho opísal, ako práca moderátora obsahu zanechala hlboké jazvy na jeho psychike. „Dennodenne som musel prechádzať stovkami videí a obrázkov, pri ktorých bolo nutné robiť rozhodnutia, či porušujú pravidlá platformy,“ vysvetlil. „Až keď som odišiel, uvedomil som si, aký obrovský vplyv to malo na moje duševné zdravie. Diagnostikovali mi PTSD.“ Hoci boli zamestnanci upozornení na to, že sa môžu stretnúť s nepríjemným obsahom, rozsah a intenzita týchto zážitkov ich často prekvapila. „Nemáte reálnu predstavu, čo to znamená, kým to nezažijete. Vidieť niečo také každý deň je neskutočne vyčerpávajúce,“ priznal.

Bývalý moderátor uviedol, že traumatický obsah, ktorý zahŕňal nenávistné prejavy, brutálne násilie, vraždy a dokonca aj scény mučenia zvierat, bol každodennou súčasťou jeho práce. „Vidíte mŕtve telá, vraždy, psy grilované zaživa... Trvalo mi dlho, kým som pochopil, ako veľmi ma to ovplyvnilo,“ dodal. Priznal tiež, že pred vlastnou skúsenosťou neveril, že PTSD môže postihnúť bežných ľudí. „Myslel som si, že PTSD je niečo, čo zažívajú vojaci alebo slabí jedinci. Ale táto práca ma naučila, aké ťažké môže byť spracovať emocionálne následky toho, čo vidíte,“ povedal.

Po zverejnení videa na YouTube sa objavili desiatky reakcií, ktoré vyjadrovali podporu a uznanie moderátorom obsahu. „Neviem si ani predstaviť, že by som každý deň musel čeliť najtemnejším stránkam ľudstva. Obrovský rešpekt k tým, ktorí túto prácu zvládajú,“ napísal jeden z divákov. Iný dodal: „Moderátori obsahu robia prácu, ktorú nikto nechce robiť, ale ktorá je nevyhnutná. Obrovská úcta.“ Muž priznal, že svoju situáciu zvládol aj vďaka terapii, ktorá mu pomohla spracovať traumatické zážitky. „Musel som na sebe veľa pracovať, aby som sa cez to dostal,“ uzavrel svoj príbeh.