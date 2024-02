Muž sa pripojil do chatovacej miestnosti na dark webe: Nechutné, aké zvrátenosti sa tam diali!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Keď ste prvýkrát začali používať internet, vaši rodičia vás pravdepodobne varovali pred bežnými nástrahami. Je však nepravdepodobné, že by vám tieto rady pomohli pri navigácii na dark webe. Jeden TikToker ukázal, ako to na dark webe vyzerá.

Dark web je neregulovaná a ťažko prístupná časť internetu a dokonca si vyžaduje špecifický prehliadač, aby ste sa doň dostali. Okrem toho je známy tým, že je hostiteľom mnohých temných aktivít vrátane obchodov s drogami, otroctva a explicitného obsahu. TikToker Austinvro svojim 4,9 milióna sledovateľov odhalil malý kútik dark webu. Vo svojom virálnom videu zamieril na dark web pri hľadaní chatovacích miestností, ktoré ho spárovali s náhodnými ľuďmi na svete.

Pred vstupom do diskusných miestností TikToker vysvetlil, že videl aj prístup do „červených miestností“, ktoré, ako vysvetlil, obsahovali živé prenosy, kde ľudia za platbu sledovali mučenie a ponižovanie. Keď sa pripojil k chatovacej miestnosti na dark webe, po pozdrave anonymný používateľ uviedol, že „hľadá zábavný rp chat s mojimi dcérami“. „RP“ v tomto kontexte s najväčšou pravdepodobnosťou znamená hranie rolí, čo z jeho požiadavky robí ešte väčšiu zvrátenosť. Ďalší užívateľ uviedol, že s hraním rolí začal už ako mladší, čo má podobne pochmúrne dôsledky.

Používatelia sociálnej siete však boli voči Austinvrovmu videu skeptickí. Niektorí tvrdili, že do „červených miestností“ sa nikto takmer nedostane bez pozvania a častejšie išlo o podvody alebo pasce nastražené úradmi. Iní používatelia jednoducho spochybnili, že ak by bol TikToker skutočne na dark webe, trvalo by to dlhšie, než by sa naň dostal, a jeho videá by sa pravdepodobne stiahli z TikToku.