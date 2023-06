Vedci odhalili, v ktorý deň vám hrozí najväčšie riziko infarktu: Tipli by ste si ho?

BELFAST - Podľa novej štúdie sa zdá, že najviac infarktov postihuje ľudí v pondelok. Experti priznali, že zatiaľ nepoznajú presnú príčinu, no domnievajú sa, že za to môžu stres a hormóny. Podobné štúdie veľmi dôležité, pretože môžu pomôcť lekárom včas zakročiť a zachrániť ľuďom život.

Závažné srdcové infarkty sa častejšie vyskytujú v pondelok, tvrdí výskum. Analýza zdravotných záznamov ukazuje, že pravdepodobnosť srdcového infarktu je o 13 percent vyššia v prvý deň pracovného týždňa. Vedci tvrdia, že je to pravdepodobne spôsobené zvýšeným stresom, keď sa po relaxačnom víkende zvyšuje tlak v pracovnom živote. Lekári z Belfast Health and Social Care Trust a Royal College of Surgeons v Írsku analyzovali údaje od 10 528 pacientov na celom ostrove. V rokoch 2013 až 2018 boli prijatí do nemocnice s najzávažnejším typom srdcového infarktu - infarktom myokardu s eleváciou segmentu ST (STEMI), ktorý sa vyskytuje, keď je veľká koronárna artéria úplne zablokovaná.

Výskumníci odhalili prudký nárast počtu infarktov STEMI na začiatku pracovného týždňa, s najvyšším výskytom v pondelok. Podľa zistení prezentovaných na konferencii Britskej kardiovaskulárnej spoločnosti (BCS) v Manchestri boli počty infarktov vyššie aj v nedeľu. Vedci nedokázali úplne vysvetliť, prečo je to tak. Predchádzajúce štúdie však naznačili, že infarkty sú pravdepodobnejšie v pondelok a zdôraznili súvislosť s cirkadiánnym rytmom - cyklom spánku alebo bdenia tela.

"Tento jav už bol opísaný v celom západnom svete. Vieme, že infarkty sa častejšie vyskytujú v zime a v skorých ranných hodinách. Rovnaký efekt je vidieť aj pri frekvencii mozgových príhod. Predchádzajúce štúdie tiež ukázali vyššiu frekvenciu srdcových infarktov v dňoch nasledujúcich po hodinách letného času," povedal kardiológ Jack Laffan, ktorý viedol výskum v Belfast Health and Social Care Trust.

Podľa jeho slov presný mechanizmus týchto variácií nie je známy, no experti predpokladajú, že to má niečo spoločné s tým, ako cirkadiánny rytmus ovplyvňuje cirkulujúce hormóny, ktoré môžu ovplyvniť infarkty a mŕtvice. "Pravdepodobne je to kvôli stresu z návratu do práce. Zvýšený stres vedie k zvýšeniu hladín stresového hormónu kortizolu, ktorý je spojený s vyšším rizikom srdcového infarktu," dodal Laffan.