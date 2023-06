Smrtiaca diéta! Šokujúce výsledky vedeckého výskumu: Sladidlá ničia ľudskú DNA

Tím vedcov z dvoch univerzít v americkom štáte Severná Karolína sa podujel testovať vplyv umelého sladidla sukralózy na ľudský organizmus. Informuje o tom stránka Medical News Today. Výsledky novej štúdie boli zverejnené odbornom časopise Journal of Toxicology and Environmental Health. Výskum dospel k veľmi znepokojivým výsledkom.

Sukralóza v sebe obsahuje látku sukralóza-6-acetát. Štúdia odhalila, že práve ona je škodlivá pre genetickú informáciu v bunkách. V predošlých výskumoch sa skúmal vlyv sukralózy len u zvierat. Do najnovšej štúdie boli zahrnuté ľudské krvinky.

Sukralóza podľa štúdie má sukralóza negatívny vplyv aj na črevá, spôsobuje syndróm presakujúceho čreva či poškodzuje jeho výstelku.

Štúdia síce nedokazuje, že sa sukralóza takto správa aj priamo v ľudskom tele, predstavuje však impulz, aby pokračovalo ďalšie skúmanie v tomto smere.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

„Táto práca vyvoláva množstvo obáv z možných zdravotných účinkov spojených so sukralózou. Je čas prehodnotiť bezpečnosť a regulačný stav sukralózy, pretože sa množia dôkazy, že so sebou nesie značné riziká. Keď už nič iné, odporúčam ľuďom, aby sa vyhýbali výrobkom obsahujúcim sukralózu. Je to niečo, čo by ste nemali jesť,“ vyjadrila sa k výsledkom Susan Schiffmanová, jedna z autoriek štúdie v tlačovej správe.

Mnohé zahraničné zdroje spomínajú v tejto súvislosti značku Splenda, pod ktorou sa predáva v USA sukralóza. Tá sa vyjadrila, že jej produkty Splnda sukralózu-6-acetát neobsahujú.

Produkty ani nemôžu obsahovať látku vo väčšom množstve. Americká Správa potravín a liečiv (FDA), ale aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zaviedli pre potenciálne genotoxické látky prísne hranice.

Vedci však podotýkajú, že ani jeden úrad neberie do úvahy fakt, že sukralóza-6-acetát sa vytvorí až v tele po konzumácia umelého sladidla pod vlyvom žalúdočných kyselín. Toto odhalila už štúdia z roku 2018.

„Naša práca naznačuje, že stopové množstvá sukralózy-6-acetátu v jednom dennom nápoji sladenom sukralózou prekračujú bezpečnú hranicu. A to ani nezodpovedá množstvu sukralózy-6-acetátu produkovaného ako metabolit po konzumácii sladidla ľuďmi,“ zdôraznila Schiffmanová.