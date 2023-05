Kardiológ radí: Toto jem na raňajky každé ráno, prospieva to zdraviu srdca

SAN FRANCISCO - To, čo konzumujete na raňajky, ovplyvňuje vaše celkové zdravie. Intervenčný kardiológ preto prezradil, čomu sa počas raňajok radšej vyhnúť a ktoré potraviny je naopak lepšie zaradiť do svojho jedálnička. Jeho tipy možno niektorých prekvapia.

Spôsob, akým začínate ráno, určuje tón pre zvyšok vášho dňa, a to vrátane toho, čo jete na raňajky. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektoré potraviny viac škodia než prospievajú, najmä pokiaľ ide o zdravie srdca. Portál Parade oslovil kardiológa Nicka Westa zo San Francisca, aby sa podelil o zoznam potravín, ktorým by ste sa mali na raňajky radšej vyhnúť a ktoré by, naopak, nemali na tanieri chýbať.

"Ako kardiológ do svojich raňajok pravidelne pridávam ovocie s vysokým obsahom vlákniny a vitamínov a nízkym obsahom cukru, vrátane bobúľ, jabĺk a niekedy ananásu, často v kombinácii s nízkotučným jogurtom a granolou pre pridaný obsah vlákniny. Niekedy si doprajem miešané vajíčka s avokádom na celozrnnom toaste a štipku omáčky sriracha. Je to skvelá kombinácia bielkovín, vlákniny a živín," prezradil. Toto jedlo však nejedáva často kvôli obsahu tuku a cholesterolu.

Pozor na cukor a umelé sladidlá

West do raňajkového jedálnička odporúča zaradiť najmä ovocie a zeleninu, ktoré obsahujú málo cholesterolu, ak vôbec nejaký. Pridaný vysoký obsah vlákniny a vitamínov je nielen prospešný pre srdce, ale môže znížiť aj riziko rakoviny. Okrem toho radí do jedálnička zaradiť aj nízkotučné alebo beztukové mliečne výrobky. Diéta DASH (diétne prístupy na zastavenie hypertenzie) odporúča dve až tri porcie nízkotučných alebo beztukových mliečnych výrobkov vzhľadom na ich obsah vitamínov a minerálov.

"Najlepšou lekárskou radou je znížiť príjem cukru na čo najnižšiu možnú mieru. Je dôležité si uvedomiť, že určitý cukor je potrebný pre metabolické potreby vrátane napájania svalových kontrakcií a bunkových funkcií a ďalej, že umelé sladidlá by sa nemali brať do úvahy ako zdravšia alternatíva cukru, kým nebude možné dokončiť ďalší výskum," upozornil lekár. Väčšina raňajkových jedál, nanešťastie, obsahuje značné množstvo cukru. Je všeobecne známe, že konzumácia cukru zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení vrátane koronárnych srdcových chorôb (angína a srdcový infarkt) a cerebrovaskulárnych chorôb (mŕtvica).

Žiadne červené mäso ani tučné potraviny

Pri raňajkách by ste sa mali vyhýbať aj červenému a spracovanému mäsu. Vo všeobecnosti potraviny s vysokým obsahom nasýtených tukov obsahujú väčšie množstvo cholesterolu, vrátane červeného a spracovaného mäsa, plnotučných mliečnych výrobkov a vajec. Dôležitú úlohu pri tom zohráva spôsob prípravy jedla a varenia; napríklad kokosový alebo palmový olej používaný na vyprážanie potravín má tiež vysoký obsah cholesterolu. West rovnako neodporúča ani plnotučné mliečne výrobky vrátane syra, masla, smotany, jogurtu a potravín s vysokým obsahom cholesterolu.

Nezanedbávajte výber nápojov

Dôležité je myslieť aj na raňajkové nápoje. Sú veľmi užitočným doplnkom k predpísaným antihypertenzívam, čiže liekom na zníženie krvného tlaku. Pridanie týchto nápojov do bežnej stravy môže priniesť dôležité zdravotné výhody, dokonca aj pre tých, ktorí nemajú významné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení.

West v tejto súvislosti dáva do pozornosti najmä kávu a čaj, pretože oba nápoje majú účinky na zníženie krvného tlaku. Káva je kontroverznejšia, pretože medzi akútne účinky kofeínu patrí zvýšenie krvného tlaku. "Na základe všetkých dostupných klinických údajov sa však zdá, že mierna konzumácia kávy počas dlhšieho časového obdobia prináša kardiovaskulárne riziko, ale aj účinky na zníženie krvného tlaku," vysvetlil kardiológ. Denne odporúča skonzumovať dve až päť šálok kávy.

Okrem toho za výborný raňajkový nápoj považuje cviklovú šťavu, ktorá je bohatá na dusičnany, znižuje krvný tlak a obsahuje vitamíny, minerály a antioxidanty. Jej účinnosť je podporená klinickou štúdiou, ktorá preukázala zlepšenie krvného tlaku, ako aj indexy systémového zápalu. Šťava z granátového jablka je rovnako bohatá na antioxidanty a vitamíny, najmä vitamín C.