Muž omylom použil priateľkin vibrátor: Chcel si s ním... to nemohol myslieť vážne!

AUSTRÁLIA - Austrálska televízna hviezda Dean Wells pobavil svojich sledovateľov na Instagrame. V príbehu demonštroval, ako si napenil mlieko do kávy pomocou priateľkinho vibrátora. Ten si totiž pomýlil s napeňovačom. Napokon vyzval ostatných, aby to skúsili tiež.

Wells, ktorý hviezdi v televíznej šou Married At First Sight, ohromil svojich sledovateľov na sociálnych sieťach. Vysvetlil, že si chcel nedávno napeniť mlieko do kávy. Namiesto napeňovača však omylom použil sexuálnu hračku svojej priateľky - vibrátor na klitoris. V príbehu bolo vidno 44-ročného muža, ako si vibračnou sexuálnou hračkou napeňuje mlieko.

"Priateľka vždy dostáva takéto balíčky, pretože je influencerkou. Toto je ale naozaj skvelý napeňovač mlieka," povedal. Keď so svojou bizarnou procedúrou skončil, podelil sa s ostatnými o výsledok. "Mlieko však chutí trochu divne. Neviem, čo s tým, ale dobre ho napeňuje," dodal a vyzval ostatných, aby to vyskúšali.

Viacerí odborníci sa zhodli na tom, že sexuálne hračky by nemali chýbať v žiadnej spálni. Ako ale upozornila novinárka Nadia Brokodyová z portálu news.com.au, ktorá sa zaoberá témami sexuality, je dôležité vedieť, ako sa o tieto hračky správne starať. Väčšina z nich podľa nej obsahuje lítium-iónové batérie, ktoré sú citlivé na zdĺhavé nabíjanie. Rovnaké batérie sa nachádzajú napríklad v notebookoch.