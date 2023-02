Archeológovia objavili prvý vibrátor z čias Rímskej ríše: Takto vyzerá staroveká sexpomôcka

Archeológovia sa domnievajú, že našli jediný známy rímsky vibrátor v životnej veľkosti. Prvýkrát bol objavený v rímskej pevnosti Vindolanda v anglickom Northumberlande v roku 1992. Odborníci ho vtedy klasifikovali ako nástroj na látanie. "Musím sa priznať, že jedna moja časť považuje za samozrejmé, že ide o penis. Neviem, kto to klasifikoval ako nástroj na látanie. Možno to len bolo niekomu nepríjemné alebo si nemyslel, že Rimania budú robiť také hlúposti," povedal docent archeológie na Newcastle University Rob Collins pre denník The Guardian.

Pokiaľ by naozaj išlo o sexuálnu hračku, nebolo by to až také prekvapivé. Dvoj- a trojrozmerné zobrazenia penisov boli v rímskom svete všadeprítomné, či už v mozaikách, freskách, výzdobe nádob alebo príveskoch na krku. Podľa vedcov bol šestnásťcentimetrový drevený penis ešte väčší, no časom sa zmenšil, pretože drevo je náchylné na zmršťovanie a deformáciu. Preskúmali ho výskumníci z Newcastle University a University College Dublin. Analýza odhalila, že ide prinajmenšom o prvý známy príklad rímskeho penisu bez tela vyrobeného z dreva. Archeológovia ho našli v priekope spolu s desiatkami topánok, odevných doplnkov a remeselníckych odpadových produktov, ako sú kožené odrezky. Možno preto sa domnievali, že ide o nástroj na látanie.

"Často v archeológii, keď nájdeme nejaký predmet, vieme povedať, na čo slúžil. To nebol prípad tohto objektu. Museli sme rozhádzať siete, keď sme premýšľali, na čo by sa mohla používať drevená rezba penisu. Mali sme niekoľko veľmi zaujímavých diskusií," priblížil Collins.

Staroveké predmety v tvare mužského údu sa často používali na odvrátenie zla. Objavený vibrátor mal výrazne hladšie konce, čo naznačuje, že sa na niečo používal počas určitého časového obdobia. Experti sa zaoberali tromi možnými teóriami, z ktorých všetky sú načrtnuté v podrobnom diskusnom dokumente uverejnenom v časopise Antiquity. Jedna teória hovorí, že sa používal zo sexuálnych dôvodov. To by mohlo znamenať, že to bola sexuálna hračka, hoci je potrebná určitá opatrnosť. Nie vždy boli totiž dildá používané pre potešenie. Mohli byť nástrojom mučenia, upozornil Collins.

Podľa druhej teórie sa predmet používal ako varecha, či už na kulinárske účely alebo na mletie kozmetických, resp. liečivých prísad. Treťou možnosťou je, že ide o časť sochy, ktorej sa okoloidúci dotýkali pre šťastie, čo bolo bežné v celej Rímskej ríši. Ak by to tak bolo, socha by sa pravdepodobne nachádzala blízko vchodu do dôležitej budovy, ale dôkazy naznačujú, že penis bol buď vo vnútri, alebo prinajmenšom nebol nejaký čas vonku na exponovanom mieste. Výskumníci dúfajú, že predmet podnieti hľadanie podobných predmetov v iných zbierkach. Zatiaľ ho možno vidieť v múzeu Vindolanda.