Tínedžerku vydesilo VIDEO z domácej kamery: Deti zaspávali v izbe, ale pozrite, čo sa stalo vedľa nich

Osemnásťročná Keira Henricksenová sa rozhodla zverejniť záznam z kamery nakrútený v izbe, kde spali jej nevlastné deti. Je na ňom zdokumentované, ako v tme spadne z police škatuľa so skladačkami, zatiaľ čo sedemročný John, päťročný Paul a sedemročný David pokojne ležia na vedľajšej posteli. Keď škatuľa dopadla na dlážku, David sa zobudil, zatiaľ čo jeho bratia spali ďalej. "Bolo asi osem hodín, deti práve zaspávali. Bola som v spálni a počula som hlasný hrmot, tak som išla do izby. Všade bolo rozhádzané lego. Hnevala som sa na Davida a spýtala som sa, čo ešte robí, keď je čas spať. Hovoril, že nič neurobil a ani sa ničoho nedotkol."

Keira sa preto rozhodla pozrieť si kamerový záznam. Nad tým, čo na ňom bolo, krútil vraj hlavou aj jej partner Anthony Passalaequa (35). Už dlhší čas ho totiž upozorňovala na to, že odkedy sa nasťahovala do jeho bytu, tak cíti, že ju niekto sleduje a počuje aj hlasy. "Je to ťažká škatuľa, keby bola na okraji a mala by spadnúť sama od seba, stalo by sa to okamžite. Je to mätúce," pokračuje tínedžerka. Video si vraj pozerala niekoľkokrát a myslí si, že sa v dome deje niečo nadprirodzené. Anthony na takéto úkazy neverí, ale po pozretí záznamu bol tiež vydesený a zmätený. Jeho priateľka je presvedčená o tom, že všetko súvisí s duchmi. "Odišlo mi veľa milovaných. Neviem, či to urobili preto, aby upútali moju pozornosť."

Divné veci ju vraj začali prenasledovať pred deviatimi mesiacmi po tom, ako sa nasťahovala k partnerovi. "Celý deň som tam sama a počujem veľa divných zvukov. Je to bytový komplex, takže je ťažké odlíšiť, aké zvuky prichádzajú od susedov. Kamery zaznamenávajú pohyb. Neustále dostávam správy, že sa niečo hýbe, ale nikto tam nie je. Je to naozaj zvláštne. Cítim, že tam niekto je. Keď sa obliekam, pozerám sa za rameno, ako keby ma niekto sledoval. Keď som sa raz zobudila na hlasy prichádzajúce z obývačky, myslela som si, že je to Anthony, ale nikto tam nebol." Vraj ale necíti strach, takže predpokladá, že ide o ducha dobrého človeka, možno jej dedka Rona, ktorý zomrel, keď mala deväť rokov.

Passalaequa býva v byte už dlhšie. Kým sa nenasťahovala Keira, nič zvláštne si nevšimol. "Keď som videl video, bol som zmätený. Nadprirodzeným veciam veľmi neverím, ale ťažko povedať. Verím v anjelov, ale nemyslím si, že sú na tejto zemi. Môže tu byť aj iný dôvod, prečo to lego spadlo, ale ako sa to stalo, to nedokážem vysvetliť."