Majiteľ upratoval vo svojom obchode, ale čo sa deje za jeho chrbtom?! Okamžite volal médium

Tridsaťšesťročný Thommy Meredith tvrdí, že do jeho podniku raz za rok príde duch a zhadzuje tovar z regálov. Nedávno ho takto vystrašila plechovka, ktorá sama od seba spadla na zem. Jeho pes sa iba pár sekúnd pred incidentom pozeral na policu, akoby videl cudziu entitu. Strašidelný okamih zachytila bezpečnostná kamera v obchode.

"Keď sa to stalo, všetko som odložil, skontroloval som kamery a hneď, ako som videl plechovku vyletieť z regálu, povedal som si: ‚Jasné, odchádzam z obchodu‘. Vyšiel som von a chvíľu som tam stál. Ale necítil som nič zlé ani zákerné. Cítil som dobrú energiu," opísal záhadné chvíle Meredith z Eastbourne vo východnom Sussexe. Snažil sa zistiť, čo jav mohlo spôsobiť; či to nemohli byť vibrácie z cesty, z chladničky, ale žiadne iné plechovky sa nepohli. O entite povedal, že sa správa ako dieťa. "Je to veľmi zlomyseľná entita, ktorá chce zhadzovať veci z políc," uviedol ďalej.

Thommy sa rozhodol, že na miesto privedie lovcov duchov, aby raz a navždy zistili, čo sa deje. Svoj obchod s názvom 533 CBD vlastní už štyri roky a každý rok sa objavujú nové strašidelné incidenty. Počas prvého roka prišiel do prevádzky a našiel jeden zo svojich výrobkov na podlahe. Tovar pritom padá z regálov len na jednej strane obchodu.

"Prvýkrát som o tom veľmi nepremýšľal a jednoducho som tovar položil späť na policu. Ale na druhý deň sa stalo to isté, tak som skontroloval kamerový systém a vyzeralo to tak, že niečo odsunulo tovar z regálu. Za tie štyri roky sa udialo viac podobných vecí. Mám pocit, že nech za tým stojí čokoľvek, nie je to agresívne a moja prítomnosť tomu neprekáža," povedal majiteľ. Budova bola postavená v roku 1900 a predtým, ako ju odkúpil, sa používala ako obchod so zmiešaným tovarom a videopredajňa. Ešte dávnejšie však stavba slúžila ako obytný dom.