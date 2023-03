Poslanci v Idaho schválili návrh zákona o treste smrti zastrelením

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BOISE - Väzni odsúdení na trest smrti by v americkom štáte Idaho mohli byť popravení zastrelením v prípade, že nebude k dispozícii smrtiaca injekcia. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v noci na utorok schválil tamojší Senát a pred uvedením do platnosti ho ešte musí podpísať guvernér Idaha. TASR správu prevzala z agentúry AFP.