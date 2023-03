Európska komisia podala žalobu na Česko: Nezaviedlo totiž pravidlá na ochranu oznamovateľov

PRAHA - Európska komisia podala žalobu na Českú republiku, pretože nezaviedla do svojho právneho systému smernicu o ochrane oznamovateľov protiprávneho konania. Vo štvrtok to vo vysielaní ČT24 potvrdil český minister pre legislatívu Michal Šalomoun.

Lehota na zapracovanie smernice do národnej legislatívy uplynula v decembri 2021. Súd by mal tiež Česku vymerať pokutu, ktorá podľa prepočtov ministra presiahne 50 miliónov korún (dva milióny eur). "Naše pôvodné odhady boli, že to bude okolo 119 miliónov korún (takmer päť miliónov eur), ale teraz sa ukazuje, že ten koeficient závažnosti bude asi polovičný, takže tá základná výmera bude niečo cez 50 miliónov a potom tam nabieha ešte 100.000 korún (4000 eur) denne," komentoval podanie žaloby minister.

Cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa oznamovatelia nebudú báť postihov zo strany zamestnávateľa

Smernica vyžaduje, aby členské štáty poskytli takzvaným whistleblowerom možnosti dôverným spôsobom oznámiť porušenie európskych zákonov. Cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa oznamovatelia nebudú báť postihov zo strany zamestnávateľa. EK už vo februári avizovala, že okrem Česka podá žalobu aj na Nemecko, Estónsko, Španielsko, Taliansko, Luxembursko, Maďarsko a Poľsko.