Expert odhalil deväť častých chýb, ktoré bežne robíme v kuchyni: Ohrozujeme tým svoje zdravie

Profesor potravinárskej vedy na Cornell University Robert Gravani odhalil niekoľko častých chýb v oblasti bezpečnosti potravín, ktorých sa mnohí z nás dopúšťajú. Pre magazín Today zhrnul, ako sa im vyhnúť a ako chrániť seba a svojich blízkych.

Neumyté ruky

Toto je pravidlo číslo jeden. Veľa ľudí si zabúda umývať ruky, ktoré na sebe nesú rôzne baktérie, ktoré môžu kontaminovať inak bezpečné potraviny. "Myslím si, že sme sa z pandémie veľa naučili, hoci odborníci na bezpečnosť potravín vedeli, že umývanie rúk obmedzuje šírenie baktérií už predtým," hovorí Gravani. To je dôvod, prečo by ste si mali vždy umyť ruky pred jedlom alebo varením, najmä po použití WC. Ruky by ste si mali umývať aj počas prípravy jedla, hlavne surového mäsa, a aj po ňom.

Umývanie surového mäsa pred jeho spracovaním

Mnoho ľudí zvykne surové mäso pred varením umývať. Väčšina surovej hydiny obsahuje baktérie ako salmonela, kampylobakter či clostridium perfringens. Našťastie ich možno zničiť varením na bezpečnú vnútornú teplotu 70 stupňov. Keď umývate surové mäso, voda môže tieto baktérie rozšíriť na umývadlo, vodovodné batérie, dosku, ostatný riad a iné povrchy, kde môžu ľahko kontaminovať iné potraviny.

Neumyté ovocie a zelenina

"Odporúčaným postupom na umývanie čerstvého ovocia a zeleniny je opláchnutie vodou a osušenie papierovou utierkou," radí odborník. Pre potraviny ako melón odporúča použiť kefu na zeleninu. Pomáha to znižovať baktérie na povrchu a odstraňovať všetky nečistoty. Nepoužívajte žiadne mydlo ani saponát.

Tie isté nástroje pri príprave mäsa

Veľa ľudí robí tú chybu, že používa rovnaké nástroje, ktoré sa dotkli surového mäsa, aj na manipuláciu s ním, keď je už upravené. Napríklad, keď robíte boloňskú omáčku, pomiešate zmes surového mletého ​​hovädzieho mäsa tou istou lyžicou, ktorú neskôr použijete na podávanie hotovej omáčky? Alebo ten istý lopár, kde ste mali naukladané surové mäso pred prípravou, použijete na čerstvo vypražené rezne? Baktérie zo surového mäsa a morských plodov spôsobujúce rôzne choroby môžu po uvarení jedlo kontaminovať.

Používanie korenia pri manipulácii so surovým mäsom

Keď pripravujete mäso, často siahnete po nádobe so soľou či korením. Koreničky sa však môžu krížovo kontaminovať zo surového mäsa, ktorého ste sa práve dotkli. Ak sa koreniny vrátia do skrinky neumyté alebo sa ich znova dotknete pri dochucovaní uvarených jedál, zvyšuje sa riziko krížovej kontaminácie. Ak manipulujete so surovým mäsom alebo morskými plodmi, dajte odmerané množstvo soli či korenia do malej misky skôr, ako si zašpiníte ruky, alebo si umyte ruky predtým, ako siahnete po koreničkách.

Nepoužívanie teplomera

Dôkladné varenie surového mäsa alebo morských plodov a používanie teplomera sú kľúčom ku zničeniu všetkých mikroorganizmov, ktoré spôsobujú choroby prenášané potravinami. Väčšina ľudí nedokáže zistiť, či je jedlo dôkladne uvarené len pohľadom na jeho farbu alebo štruktúru.

Príliš neskoré uloženie uvareného jedla do chladničky

"Ľudia majú tendenciu odkladať si jedlo na dlhší čas, najmä po víkende alebo počas sviatkov. Nie je ale dobré ich nechávať vonku príliš dlho. Do dvoch hodín by ste ich určite mali dať do chladničky," vysvetľuje Gravani. Keď sa varené jedlo nechá príliš dlho ležať pri nebezpečných teplotách, množstvo baktérií na nich môže narásť na nebezpečné úrovne.

Konzumácia jedla, ktoré je v chladničke dlhšie ako štyri dni

Či je jedlo bezpečné, neviete zistiť jeho ovoňaním alebo pohľadom naň. Zvyšky sa môžu uchovávať v chladničke tri až štyri dni alebo v mrazničke tri až štyri mesiace. Na piaty deň už ale jedlo vyhoďte, potom sa riziko znehodnotenia alebo otravy zvyšuje. Môže pomôcť písanie dátumov na dózy alebo používanie štítkov.

Konzumácia nedostatočne tepelne spracovaných potravín

V dnešnej dobe je normálne vidieť na jedálnom lístku tatársky biftek, surové ustrice či ryby, aj keď konzumácia surových, resp. nedostatočne tepelne upravených živočíšnych produktov zvyšuje riziko chorôb prenášaných potravinami. Gravani sám tieto jedlá (vrátane vajíčok namäkko) neje, ale ľuďom, ktorí ich majú radi, odkazuje, že je dôležité poznať riziko, ktoré predstavujú pre zdravie predtým, ako ich vyskúšate.