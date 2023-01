Desivé varovanie expertov: Ľudstvo má podľa hodín osudu čoraz menej času, ako blízko je koniec sveta?

WASHINGTON - „Hodiny súdneho dňa“ (Doomsday Clock) ukazujú teraz 90 sekúnd do polnoci. Oznámil to Vedecký a bezpečnostný panel časopisu Bulletin of the Atomic Scientists. Ručičky hodín sa tak symbolicky blížia ku globálnej katastrofe. Dôvodom je predovšetkým – ale nie výlučne – narastajúce nebezpečenstvo vojny na Ukrajine.

V predchádzajúcich troch rokoch sa hodiny zastavili na 100 sekundách pred polnocou. To sa tento rok zmenilo: Podľa odborníkov z Bulletin of the Atomic Scientists vojna medzi Ruskom a Ukrajinou približuje legendárne hodiny súdneho dňa k polnoci viac ako kedykoľvek predtým vo svojej histórii. Hlavne kvôli zvýšenému riziku jadrovej eskalácie.

Ľudstvo je tak blízko sebazničeniu

Hodiny, ktoré sú „metaforou toho, ako blízko je ľudstvo k sebazničeniu“, sa tak nastavili zo 100 sekúnd pred polnocou na 90 sekúnd do polnoci. Nový čas ovplyvnili aj pretrvávajúce hrozby, ktoré predstavuje klimatická kríza a rozpad globálnych noriem a inštitúcií potrebných na zmiernenie rizík súvisiacich s pokrokovými technológiami a biologickými hrozbami, ako je Covid-19, vysvetlili odborníci.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

Čas súdneho dňa odráža realitu

Rachel Bronsonová, prezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti Bulletin of the Atomic Scientists povedala: „Žijeme v čase bezprecedentného nebezpečenstva a hodiny súdneho dňa túto realitu odrážajú. 90 sekúnd do polnoci je najkratší čas, na aký kedy boli hodiny nastavené, a naši odborníci toto rozhodnutie nerobia ľahkovážne."

Čas hodín súdneho dňa určuje Bulletin des Atomic Scientists‘ Science and Security Board s podporou Board of Sponsors des Bulletins, v ktorej je desať laureátov Nobelovej ceny.