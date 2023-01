Manželia boli vychovávaní v prísnom náboženskom prostredí: Takto vyzeral ich sexuálny život, radikálna zmena!

Emmy Blaiseová a Cal (obaja 35) boli vychovávaní podľa prísnych náboženských pravidiel a dokonca si vzorne počkali aj na prvý sex, ktorý okúsili až po uzavretí manželstva. Aktuálne však žijú v "oslobodzujúcom" otvorenom manželstve. Emmy bola od detstva pripravovaná pre život, kde sa podľa jej slov od žien očakávalo, že budú plne podriadené svojim manželom a budú sa musieť šetriť na manželstvo, mať veľa detí a prispôsobia sa tradičným rodovým rolám. Lenže spolu s Calom zanechali svoje staré životy a teraz si podľa vlastných slov užívajú šťastné a zdravé manželstvo. V súčasnosti dokonca spoločne vytvárajú obsah webovej stránky s predplatným len pre dospelých.

Boli tí "dobrí"

"Obaja sme vyrastali v obmedzujúcom a náboženskom prostredí, nemali sme šancu myslieť sami za seba. Cal a ja sme sa stretli v kostole ako tínedžeri, chodili sme do rovnakej mládežníckej skupiny. Boli sme jeden druhému prvým priateľom a priateľkou. Dodržiavali sme všetky pravidlá a nemali sme sex až do manželstva. Boli sme tí dobrí," vysvetľuje Emmy, ktorá pracuje ako zdravotná sestra. Podľa nej ich obklopovala kultúra čistoty a v súvislosti so sexualitou bol na nich vyvíjaný veľký tlak. Ženy, ktoré neboli panny, boli považované za špinavé a použitý tovar.

Dvojica spolu začala chodiť v roku 2006, o dva roky neskôr sa vzali a mali tri deti. Istý čas žili život "podľa knihy". Znamenalo to, že pravidelne navštevovali kostol a dodržiavali prísne náboženské pravidlá, ktoré sa učili ako deti. Ale asi pred štyrmi rokmi sa niečo zmenilo a obaja začali premýšľať o možnom negatívnom vplyve náboženstva a cirkvi na ich životy. "Išli sme bežnou cestou, ktorou sa uberali všetci v našom náboženstve. Ani sme o tom nepremýšľali, vzali sme sa a mali deti. Ale potom sme sa zaoberali tým, ako sa cítime v súvislosti s náboženstvom a naším manželstvom. Ako pár sme začali odhaľovať a spochybňovať všetko, čo sme kedy vedeli. Vtedy sme obaja zistili, že monogamia pre nás nemala zmysel a už to nebolo to, čo sme chceli. Chceli sme náš vzťah otvoriť," hovorí dizajnér webových stránok Cal pre News.com.au.

@emmyxblaise We could all do with the reminder sometimes ♬ Carry Anne - Leikeli47

Chceli dohnať stratený čas

V roku 2019 manželia vyskúšali swinging, čiže aktivitu, pri ktorej si páry vo vzťahoch užívajú sex s inými dvojicami. Začali na zoznamovacích aplikáciách. Ani jeden z nich netušil, ako sa má zachovať, takže to bolo také, ako keby boli opäť tínedžeri. Brali to ako dohnanie strateného času a získanie skúseností, ktoré nemali. Ich deti sú ešte príliš malé na to, aby pochopili, že rodičia majú otvorené manželstvo, ale vraj im to všetko vysvetlia, keď budú staršie. "Pred našimi deťmi nechceme nič skrývať. Chceme, aby mali otvorené a akceptujúce myslenie ku všetkým typom vzťahov," pokračuje Blaiseová. S manželom sa zhodujú aj v tom, že si neprajú, aby ich potomkovia vyrastali v prostredí, v akom vyrastali oni. "Nechceme ich takto vychovávať. Náboženstvo často spôsobí, že ľudia potláčajú svoje ja a obávajú sa, že nebudú verní tomu, kým sú. Chceme byť rodičmi, ku ktorým môžu byť deti úprimné a otvorené. A je jedno, či budú gay, trans alebo niečo podobné. Chceme, aby cítili, že budú vždy podporované a milované bez ohľadu na to, kým sú."

Moderná nemonogamia je podľa slov manželov rôznorodá a situácia nikdy nebude rovnaká pre každý pár. Zatiaľ čo niektorí ľudia v otvorených manželstvách majú záujem len o jednorazové sexuálne stretnutia s ostatnými mimo vzťahu, iné páry sú otvorenejšie a chcú, aby sa obe strany zoznamovali. Znamená to, že existuje viacero zaviazaných vzťahov naraz a že všetky strany uznávajú a akceptujú, že pocity lásky a náklonnosti môžu vzniknúť aj mimo manželstva. Dvojica zverejnila svoje skúsenosti, aby pomohla zvýšiť povedomie o rôznych typoch vzťahov a odbúrať stigmu, ktorá obklopuje otvorené manželstvá. Upozorňujú aj na niektoré najbežnejšie mylné predstavy o swingu. Mnohí ho totiž považujú len za výhovorku na podvádzanie. "Milujeme sa rovnako ako v náš svadobný deň. To sa nikdy nezmení. Naša úcta a záväzok voči sebe navzájom a voči našej rodine sú stále prítomné a sú dôležitou súčasťou dynamiky. Ľudia predpokladajú, že sa nemilujeme alebo že chceme iba ospravedlniť neveru, čo vôbec nie je pravda," dodal Cal. Manželia majú iba jednu radu pre páry, ktoré by mali záujem vyskúšať nemonogamiu. Je ňou čestnosť. "Musíte byť k sebe otvorení, pokiaľ ide o vaše túžby. Toto je najdôležitejší aspekt každého otvoreného vzťahu."