Sexterapeutka radí: Päť trikov, ako oživiť vášeň v spálni: Už ten prvý je extrémne dôležitý

NEW YORK - Každý partnerský vzťah môže dospieť do bodu, kedy sa zo spálne vytratí vzrušenie a vášeň. Rutina býva obzvlášť ťažká pre páry, ktoré sú spolu dlhodobo. Prinášame päť jednoduchých spôsobov, ako okoreniť svoj sexuálny život, vďaka ktorému sa s partnerom rýchlo spojíte.

Mnohé páry chcú vrátiť erotické kúzlo do vzťahu, no nevedia, kde začať. Pozitívom môže byť, že niektorí odborníci naznačujú, že vedomé úsilie o vášeň môže pomôcť spojiť sa na ešte hlbšej úrovni s partnerom, a to v spálni aj mimo nej. Pre Best Life zhrnula sexuologička a sexuálna terapeutka Vivian Greenová niekoľko trikov, ako na to.

Vyhraďte si čas jeden pre druhého

Expertka hovorí, že keď sa páry snažia fyzicky spojiť, často si nevedia nájsť čas na intimitu. "Naplánujte si to do svojich kalendárov, ak musíte," radí. Ak sa vám zdá, že tomu chýba spontánnosť, na ktorú ste zvyknutí, je to v poriadku. Niekedy stačí prekonať počiatočné "obdobie sucha", aby ste mohli neskôr nájsť prirodzené spojenie. Vytvára sa tak pravidelné prostredie na to, aby ste boli spolu dlhší čas. "Uistite sa, že na nič netlačíte, ale nechajte veci dostatočne otvorené, aby sa to stalo. Keď to urobíte, začnite do svojej každodennej rutiny začleňovať viac intimity. Aj keď máte nabitý program, nájdite rýchle a kreatívne spôsoby, ako je sexting alebo používanie hračiek."

Vytvorte prostredie, v ktorom môžete otvorene komunikovať svoje túžby

Občas sa vyskytne nejaký nevyslovený dôvod, prečo sa sexuálny život ochladil. Greenová navrhuje, aby si dali partneri priestor na otvorenejšiu komunikáciu. To môže tiež otvoriť dvere ku koketnejšej diskusii o akýchkoľvek túžbach. "Otvorená komunikácia je rozhodujúca pre to, aby ste mohli okoreniť váš sexuálny život. "Pocit váhania otvoriť sa o svojich sexuálnych túžbach kvôli hanbe alebo strachu z úsudku vás nikam neposunie. Uistite sa, že pracujete na otvorenom dialógu s partnerom, aby ste sa obaja cítili viac prepojení. Byť schopný komunikovať svoje túžby v bezpečnom prostredí môžu viesť k uspokojivejšej intimite." Kľúčom je počúvať a rešpektovať svoje hranice a zároveň hľadať kreatívne spôsoby, ako udržať všetkých spokojných.

Predstavte viac noviniek

Ak sa váš vzťah zasekol v dôsledku veľkých stresov posledných rokov, nie ste sami. Nedávna metaanalýza 21 štúdií zistila, že pandémia viedla za posledné obdobie k vyššej miere sexuálnej dysfunkcie a zníženej sexuálnej aktivite. Najlepším liekom v tejto súvislosti je vyjsť z komfortnej zóny a vyskúšať veci, ktoré vás zaujímali, ale boli ste príliš hanbliví na to, aby ste o ne požiadali. "Skúste niečo nové, či už je to skúšanie nová poloha, sexuálna hračka alebo skúmanie rôznych druhov intimity, ako je orálny sex alebo análna hra. Zavedenie noviniek v posteli môže pomôcť znovu zapáliť iskru pridaním vzrušenia a rozmanitosti do vašej intimity a môže tiež podporiť skúmanie a rast." Vyskúšanie tantrického sexu, hrania rolí alebo fantázie môžu podľa Greenovej pomôcť cítiť sa viac prepojene a povzbudiť ku skúšaniu nových vecí.

Vyskúšajte nové a vzrušujúce zážitky - mimo spálne

Tento pocit novosti môže prospieť aj vášmu sexuálnemu životu mimo spálne, najmä ak si vyberiete aktivitu, ktorá vám pomôže prelomiť bariéry. Sexterapeutka navrhuje najmä účasť na workshope, ktorý vás prinúti preskúmať vaše intímne spojenie. "Vyhľadávanie nových skúseností pomohlo mnohým mojim klientom cítiť sa viac prepojení a vnieslo to do ich sexuálneho života pocit novosti a vzrušenia. Môže to byť skvelý spôsob, ako sa dozvedieť viac o tom, čo vás baví, alebo spôsob, ako sa spoločne vyjadriť."

Preskúmajte svoje zmysly

Nakoniec Greenová odporúča preskúmať každý z piatich zmyslov - hmat, sluch, zrak, čuch a chuť ako spôsob, ako vrátiť iskru do vašej predohry. Môže to byť jednoduché, napríklad pomocou jedla alebo masírovania svojho partnera. Nie ste si istí, kde začať? Vyberte si jeden zmysel, na ktorý sa zameráte a buďte kreatívni. Skúste napríklad experimentovať s teplom a chladom pomocou ľadu a vosku. "Pocit povzbudenia a schopnosť vyjadriť svoje túžby novými spôsobmi je skvelý spôsob, ako sa cítiť opäť prepojení. Môžete sa tiež zamerať na zmysly pomocou zmyslovej deprivácie, aby ste zvýšili svoje vedomie a potešenie."