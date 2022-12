Briti sú v pozore: Choroba horšia ako COVID-19! Doniesť ju môžu fanúšikovia, vracajúci sa z Kataru

Na ťaviu chrípku alebo blízkovýchodný respiračný syndróm (MERS) zomrelo v posledných roku asi tisíc ľudí. Prípady by však mohli začať stúpať kvôli obrovskému počtu fanúšikov, ktorí vycestovali do Kataru na majstrovstvá sveta vo futbale a po vypadnutí "svojich" sa teraz húfne vracajú do vlasti.

MERS je oveľa smrteľnejší ako Covid 19 - viac ako tretina ľudí, ktorí ho dostanú, zomrie, uvádza The Sun. "MERS možno získať z blízkeho kontaktu s ťavami alebo z konzumácie ťavých produktov, napríklad nepasterizovaného ťavieho mlieka," uviedla správa vydaná NHS.

Varuje tiež pred „prenosom z človeka na človeka“ a hovorí, že tento rok už boli v Katare hlásené dva prípady, pričom obaja nakazení boli vystavené kontaktu s ťavami. V období od apríla 2012 do októbra 2022 sa vyskytlo v 12 krajinách východného Stredomoria a Blízkeho východu celkovo 2 600 prípadov. Z toho 935 ľudí, teda 36 percent, zomrelo. Niektorí nakazení nevykazujú žiadne príznaky, iní môžu trpieť horúčkou, kašľom, dýchacími ťažkosťami, hnačkou a vracaním.

Jazda na ťave je v Katare obľúbenou zábavou medzi miestnymi obyvateľmi aj turistami. Profesor Paul Hunter z University of East Anglia ale odkázal, že fanúšikovia by sa mali ťavám v Katare vyhýbať. "To je rada zdravého rozumu na zníženie rizika nákazy vírusom. Je oveľa smrteľnejší ako Covid-19 s veľmi vysokou mierou úmrtnosti a v súčasnosti neexistuje účinná vakcína."