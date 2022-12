Chrípková epidémia naberá na sile: Bude ešte stúpať, varuje odborník! Najhoršie je na tom mometálne tento kraj

archívne video

Chrípka a chrípke podobné ochorenia trápia najmä Bratislavský kraj, najnižšiu chorobnosť v uplynulom týždni zaznamenamli v Košickom kraji. Najčastejšími pacientami sú deti do piatich rokov veku. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR hlásil až 73 048 akútnych respiračných ochorení. Priebeh bol komplikovaný u 1 807 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy, otitídy a pneumónie. Tieto infekcie sa neoplatí podceňovať, len na chrípku na Slovensku ročne zomrie približne 800 ľudí, pripomína pneumológ nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Daniel Paulovič.

Odporúčania hlavného hygienika

„Plošné zavedenie nosenia respirátorov v pracovných a školských kolektívoch nie je nutné – nosenie v týchto situáciách je na individuálnom uvážení, a to najmä, ak začnete pociťovať príznaky ochorenia alebo ste sa do kolektívu vrátili tesne „po chorobe“,“ radí Ján Mikas. Respirátor odporúča v preplnenej hromadnej doprave či na hromadných podujatiach. Povinné prekrytie dýchacích ciest platí pre personál zdravotných a sociálnych zariadení, návštevníkov zdravotníckych a sociálnych zariadení a pacientov v čakárňach a ambulanciách či zákazníkov lekární.

V uzatvorených miestnostiach hlavných hygienik odporúča krátke nárazové vetranie niekoľkokrát za deň. Naďalej sa odporúča hygiena rúk a dezinfekcia plôch. „Odporúčame obmedziť podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, nedotýkajte sa tváre a očí neumytými rukami, nezdieľajte osobné predmety s inými ľuďmi,“ ozrejmuje Ján Mikas. „Dodržiavajte respiračnú etiketu (kýchajte a kašlite do vreckovky - nie do dlane; použité vreckovky vyhoďte do uzatvárateľných nádob na odpad a následne si umyte ruky vodou a mydlom alebo si ich dezinfikujte). Ak máte príznaky respiračného ochorenia, je potrebné sa liečiť doma a nenavštevovať prácu, školu či škôlku.“

Posilnenie imunity

Ako najefektívnejšiu zbraň naďalej hlavný hygienik vidí očkovanie. „Okrem toho možno svoju obranyschopnosť ďalej podporovať zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B, vitamínu D na podporu obranyschopnosti tela. Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu,“ dodáva Ján Mikas. Odporúča tiež každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatok spánku, aktívny životný štýl a otužovanie.