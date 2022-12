Šokujúce slová Mikasa! Súčasná chrípková sezóna prerástla do EPIDÉMIE ešte pred prázdninami

archívne video

Chorobnosť na chrípku a iné respiračné ochorenia by mala podľa Mikasa klesnúť počas prázdnin. "Deti sa vtedy nezdržiavajú v školských kolektívoch a do práce chodí z dôvodu dovoleniek menej ľudí," ozrejmil. Nárast chorobnosti sa očakáva opäť po prázdninách, keď podľa neho dôjde k druhému vrcholu chrípkovej sezóny. Hlavný hygienik zopakoval, že najefektívnejšiu formu ochrany poskytuje očkovanie proti chrípke. "Okrem toho možno svoju obranyschopnosť ďalej podporovať zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B, vitamínu D na podporu obranyschopnosti tela," priblížil s tým, že dbať treba aj na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatok spánku či aktívny životný štýl.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Zdôraznil, že v školských a pracovných kolektívoch by sa malo počas chrípkovej sezóny často vetrať, dbať na hygienu rúk a dezinfekciu plôch, ktorých sa ľudia často dotýkajú. "Odporúčame obmedziť podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, nedotýkajte sa tváre a očí neumytými rukami, nezdieľajte osobné predmety s inými ľuďmi," doplnil. Dodržiavať by sa podľa neho mala aj respiračná etiketa, ako napríklad kýchanie a kašľanie do vreckovky, nie do rúk.

Mikas odporučil chrániť sa respirátorom v preplnenej hromadnej doprave, v preplnených uličkách obchodov, na hromadných podujatiach, ale aj pri príznakoch ochorenia či pri vrátení sa do kolektívu tesne po chorobe. "Rovnako je to vhodné v situáciách, keď ste obklopení cudzími ľuďmi a nedokážete si od nich udržať bezpečný odstup, alebo ak neviete vyhodnotiť ich zdravotný stav," ozrejmil.

Pripomenul, že nosenie respirátora FFP2 je v dôsledku pretrvávajúcej pandémie COVID-19 naďalej povinné pre personál i návštevníkov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, pacientov v čakárňach u lekára a zákazníkov lekární.